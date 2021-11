11/11/2021 15:26 Economía Oferta pública de empleo Osakidetza convoca una OPE con 3535 plazas, cuya primera fase se celebrará en diciembre EiTB Media En esa primera convocatoria se ofertarán 1499 plazas y el resto en primavera de 2022. La Mesa Sectorial ha aprobado las Bases Generales de la OPE, pero "no han contado con el respaldo de ninguna de las organizaciones sindicales". Escuchar la página Escuchar la página

Osakidetza ha anunciado la convocatoria de la OPE 2018-2019, que contará con 3535 plazas y se llevará cabo en dos fases, una primera convocatoria en diciembre y una segunda, en primavera de 2022.

En esta primera convocatoria se ofertarán al menos 1499 plazas para un total de 19 categorías, entre ellas las que están destinadas a reforzar la Atención Primaria, como son las 322 plazas de Medicina de Familia y 62 de Pediatría. En la segunda fase se ofertarán todas las plazas restantes.

Las bases de esta primera fase se publicarán a mediados de diciembre en el BOPV, donde las y los aspirantes podrán encontrar más información sobre los aspectos más concretos de cada categoría profesional, así como al temario de cada categoría y otras informaciones de interés específico. Los exámenes para poder aspirar a alguna de estas plazas se realizarán entre abril y mayo de 2022.

La directora general de Osakidetza, Rosa Pérez, ha explicado hoy el motivo por el que se ha optado por dividir la OPE 2018-2019 en dos fases separadas en el tiempo. "Después de un año de negociación en el marco de la Mesa Sectorial, las centrales sindicales no han apoyado las bases de la convocatoria, con lo cual, si no hacemos la convocatoria antes de que termine el año, se perderían esas plazas para siempre, y eso Osakidetza no lo va a aceptar de ninguna manera", ha asegurado.

Osakidetza ha asegurado que la convocatoria de la OPE 2018/2019 contará con "las máximas garantías con el fin de seleccionar las y los mejores profesionales y atraer talento cumpliendo con los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, agilidad y fiabilidad".

"En cuanto a la elaboración de los exámenes cabe señalar que quienes formen parte de los tribunales contarán con un manual, que cada tribunal podrá decidir si asume la responsabilidad de la elaboración de las pruebas o si encarga esa tarea a una instancia externa con experiencia en la materia; que la confección de la parte práctica no dependerá de una sola persona y que está previsto introducir un elemento al azar fin de asegurar que nadie que participe en el proceso de selección pueda tener conocimiento del contenido final de la prueba", ha explicado el Departamento de Salud en una nota.

"Despropósito"

En un comunicado, CCOO ha asegurado que la medida "supone un despropósito paso atrás en la búsqueda de transparencia" del nuevo modelo de OPE. "Arranca así una OPE de 3233 plazas que no logra disipar las dudas del proceso anterior", ha advertido.

La Federación de Sanidad de CCOO de Euskadi ha recordado que "si bien hasta ahora iba a ser el IVAP" el que se encargase de la elaboración de los exámenes, ya no lo hará "por imposibilidad técnica", según Osakidetza.

La Mesa Sectorial extraordinaria ha aprobado las Bases Generales de la OPE 18/19, pero "no han contado con el respaldo de ninguna de las organizaciones sindicales" que la integran.

CCOO ha asegurado que había solicitado en la Mesa Sectorial "en diferentes ocasiones" que las pruebas las elaborase el IVAP "mediante personal ajeno a Osakidetza, de manera que se pudiera evitar la sospecha de filtraciones". "Sin embargo, el Servicio Vasco de Salud ha aprobado lo contrario, volviendo a dejar la decisión en manos del tribunal", he censurado.

"En lugar de hacer más transparente el proceso de OPE, se le traslada la responsabilidad a cada uno de esos tribunales, que podrían llegar a decidir elaborarlos por sí mismos", ha criticado.

Para CCOO, "sea lo que sea lo que suceda con la investigación de las posibles filtraciones de la OPE 16-17, esta decisión demuestra que el Departamento de Salud y Osakidetza no van a corregir errores pasados".

"Se ha constatado que Osakidetza está más sola que nunca"

ELA ha asegurado que dejar en manos de los tribunales la decisión sobre la elaboración de los exámenes supone el mantenimiento de un sistema que no garantiza la igualdad de oportunidades, la transparencia y la imparcialidad.

El sindicato LAB ha advertido a Osakidetza de que el planteamiento de otorgar a los tribunales "todos los poderes en la redacción y corrección de exámenes" de la nueva OPE "no es válido" y resulta "algo temerario partiendo de la actual situación".

En un comunicado, LAB se ha mostrado convencido de que este jueves "se ha constatado que Osakidetza está más sola que nunca cuando está a punto de iniciar otro proceso de OPE al que asistirán decenas de miles de profesionales a jugarse su futuro". "No cuenta prácticamente con ningún aval y la confianza en el proceso es nula", ha precisado.

Los representantes de Sanidad de UGT-Euskadi también se han negado a avalar con su firma la OPE 2018-19 de Osakidetza, porque el Gobierno Vasco "ha vuelto al criterio de evaluación de siempre, dejando la puerta abierta a nuevas irregularidades y filtraciones".

En un comunicado, la responsable de Sanidad de UGT-Euskadi, Ana Vázquez, ha advertido de que el sindicato "siempre ha exigido transparencia y, para ello, propuso ya en 2018 un cambio en las convocatorias, desligando a los tribunales de preparar los exámenes y proponiendo a expertos de otras administraciones públicas, ajenos a la OPE, para dar las máximas garantías a los opositores".

"Lamentablemente, Osakidetza no ha activado esta medida ni ninguna otra que evite que quienes forman parte de los tribunales y preparen los exámenes, puedan volver a ser cuestionados, como ya ocurrió en la OPE anterior", ha indicado.