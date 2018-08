Economía

Huelga 29-M

ELA: 'No hay un mínimo común que haga posible la unidad sindical'

Redacción

12/03/2012

Asimismo, LAB ha pedido a CCOO y UGT que sitúen en Euskadi la "respuesta a la reforma".

El secretario general del sindicato ELA, Adolfo Muñoz, ha afirmado que las diferencias de su organización con CCOO y UGT, "desgraciadamente, son de fondo". En este sentido, ha asegurado que la central sindical es "el primero que quiere una unidad de acción sindical", pero ha apuntado que "no hay un mínimo común que la haga posible". No obstante, ha subrayado que el debate "no es con UGT y CCOO, sino con la patronal y los gobiernos".



El pasado mes de febrero, los sindicatos vascos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS y EHNE anunciaron las convocatoria de una huelga general para el 29 de marzo. El pasado viernes, CCOO y UGT informaron de su decisión de convocar un paro general para el mismo día, pero no de forma conjunta con las centrales sindicales nacionalistas.

Muñoz considera que la reforma laboral es "brutal, una salvajada", así como que se ha llevado a cabo "para devaluar los salarios, empeorar las condiciones de trabajo y debilitar la defensa colectiva del movimiento obrero".

Asimismo, ha indicado que los objetivos de la reforma son "que caigan las indemnizaciones para despedir más fácilmente y sustituir los contratos dignos por precarios".







LAB pide situar la respuesta a la reforma en Euskadi



La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha reclamado hoy a CCOO y UGT que "sitúen la respuesta a la reforma laboral" y también las "alternativas a la crisis" en Euskadi y no confíen en contrarrestar las medidas a través del diálogo social en el conjunto de España.



La dirigente del sindicato abertzale ha opinado, en una rueda de prensa, sobre la convocatoria de huelga general del próximo 29 de marzo, convocada primero por ELA y LAB y, posteriormente, también por CCOO y UGT en toda España.



Etxaide ha considerado positiva la coincidencia en fechas de ambas convocatorias, lo que puede convertirse en un "punto de partida" para que todas las centrales trabajen conjuntamente por un "marco propio de negociación colectiva".



La líder de LAB ha pedido que CCOO y UGT "se sitúen en la defensa del marco vasco de relaciones laborales", porque en su opinión únicamente se podrá luchar contra las medidas del Gobierno del PP "desde la capacidad de decidir de Euskal Herria".