Normalidad en el metro, pese a coincidir la huelga con el partido

16/03/2012

Se esperaban aglomeraciones tras el encuentro, pero la jornada se ha desarrollando con normalidad, según ha informado la dirección. Debido al "alto absentismo", no ha habido servicios especiales.

El paro de cuatro horas (de 18:30 a 22:30 horas) convocado para este jueves en Metro Bilbao se ha desarrollado con normalidad, según ha informado la dirección, pese a que ha coincidido con los desplazamientos provocados por el partido disputado entre el Athletic Club y el Manchester United en San Mamés.

El Gobierno Vasco ha fijado servicios mínimos del 30%, por lo que en el tramo de San Mames han circulado 3 de cada 10 trenes. No ha habido servicios especiales, ya que la dirección anunció a primeros de este mes la suspensión temporal de los servicios especiales que presta el suburbano con ocasión de grandes acontecimientos festivos o deportivos. Según argumentó, el "alto absentismo" laboral de la plantilla, del 16%, no permite garantizar el nivel de seguridad requerido.



Desplazamientos escalonados



Los seguidores, ante los paros en el metro, no se la han jugado. A las 17:30 horas, la estación de metro de San Mames comenzaba a llenarse. Minutos antes del inicio de la huelga, los tornos empezaban a generar colas, y, a las 18:30 horas, con el inicio del paro, los vagones se llenaban. Durante el partido la situación se ha tranquilizado, y, aunque los usuarios esperaban más de lo habitual en el andén, no ha habido mayores problemas. Tras el partido, no se han generado demasiadas aglomeraciones. La vuelta escalonada o las celebraciones en la calle podrían ser la clave de esta normalidad.



Bilbao, un hervidero



El encuentro de este jueves ha sido uno de los partidos que más expectación ha despertado en la capital vizcaína en las últimas décadas. San Mamés ha registrado un histórico lleno, con unas 40.000 personas en las gradas, y a esto hay que unir las miles de personas que se han desplazado a Bilbao sin entrada, para seguir el partido en Pozas y otros puntos de encuentro habituales.



La coincidencia de la huelga con un partido del Athletic ya se dio en la anterior eliminatoria de la Europa League, cuando el club rojiblanco eliminó al Lokomotiv en San Mamés,aunque entonces la jornada transcurrió sin problemas en el transporte público.

Más de un año de conflicto



Según ha informado el comité de huelga del suburbano, integrado por los sindicatos ELA, CIM, UGT, LAB y ESK, el paro ha sido secundado por el 95 por ciento de los conductores; más del 85 por ciento,en las estaciones y el 100 por cien en el puesto de mando.

El paro se enmarca en las movilizaciones que vienen desarrollando los sindicatos representados en Metro Bilbao -con la excepción de CCOO-, dentro del conflicto laboral que se prolonga desde hace más de un año en la compañía por las discrepancias que mantienen con la dirección en cuestiones laborales.