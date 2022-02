13/02/2022 17:33 Economía Ayuntamientos EH Bildu ve "imprescindible" un nuevo sistema de financiación municipal agencias | eitb media La coalición cree que los ayuntamientos precisan de más ingresos, ya que tienen cada vez "más competencias". También pide la reforma del sistema tributario, para lograr que los impuestos directos superen a los indirectos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ayuntamiento de Azkoitia. Foto: Pixabay Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

EH Bildu ha considerado "imprescindible" un nuevo sistema de financiación municipal en Euskadi que otorgue más ingresos a los ayuntamientos, instituciones que tienen cada vez "más competencias, siempre resultan las instituciones más perjudicadas y son las más cercanas al ciudadano".

En un comunicado, la coalición soberanista ha valorado el incremento de los ingresos de las tres diputaciones vascas durante 2021, un 14,4% más que en el ejercicio anterior, que "puede ser un indicador de recuperación de la economía".

No obstante, ha advertido que no se debe realizar "una lectura simple", ya que el incrementar los ingresos un 14,4% más "no significa que los ingresos del conjunto de entidades vayan a aumentar en este porcentaje".

"Nuestra preocupación es que el incremento de los ingresos municipales sea inferior al general", han afirmado, para añadir que la nueva Ley de Aportaciones "no ha resuelto que la financiación municipal sea justa y suficiente".

Tras señalar que en la Reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de este lunes se concretarán los ingresos que tendrán el Gobierno Vasco y las Diputaciones, EH Bildu recuerda que, por contra, los ingresos municipales se determinarán en los Consejos Territoriales de Finanzas que se reunirán en próximos días.

"La Ley de Aportaciones fija el porcentaje mínimo que deben recibir los ayuntamientos, pero cada provincia aplica un porcentaje diferente y se crean diferencias entre los ayuntamientos dependiendo de en qué provincia se encuentre", han añadido.

Según han señalado, con la aprobación de la nueva Ley de Aportaciones la financiación municipal quedó "fuera de todo debate", de tal forma que "ni se discutió sobre cómo afectará esta a la financiación municipal, ya que cada provincia debe definir el fondo de financiación de sus ayuntamientos".

"Es necesario definir el porcentaje que la Diputación aportará a los ayuntamientos y acordar los criterios de reparto entre los mismos. Por ello, planteamos en Eudel el desarrollo de un nuevo modelo de financiación municipal", han sostenido.

Reforma del sistema tributario

Por último, han advertido que durante 2021 se ha recaudado más por impuestos indirectos que por directos y "para tener un sistema fiscal justo los impuestos directos tienen que tener más peso para gravar bien la riqueza que uno tiene".

"Esta recaudación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reformar el sistema tributario para que el que más tenga pague en la proporción que le corresponda y poder avanzar hacía un sistema tributario justo, progresivo y que garantice unos ingresos suficientes para atender adecuadamente las necesidades sociales", han finalizado.