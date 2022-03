Economía TRANSPORTISTAS Altuna: "Hay transportistas que han decidido aparcar el camión porque están perdiendo dinero" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB.EUS última actualización: 12/03/2022 08:05 (UTC+1) Publicado: 11/03/2022 16:47 (UTC+1) El sindicato de transportistas autónomos vascos Hiru celebrará hoy una asamblea extraordinaria en Alsasua para abordar "la situación insostenible" del transporte de mercancías por el alza imparable del precio del combustible. Escuchar la página Escuchar la página

Un o una transportista que realiza cinco o seis desplazamientos diarios entre Beasain y Bergara, desde hace aproximadamente un año, necesita al día 50 euros más para llenar el depósito de combustible: 200 euros más a la semana; 1000 euros al mes. Además, en ese tramo ahora tiene que pagar el peaje de Descarga: 10 euros ida y vuelta: seis vueltas al día, 60 euros; 300 euros a la semana; 1200 euros al mes. El resultado de la suma combustible más peaje: 2200 euros más cada mes.

Es tan solo uno de los ejemplos que ha puesto sobre la mesa el responsable de comunicación del sindicato de transportistas vasco Hiru, Jon Altuna, para reflejar "la situación insostenible" que, asegura, vive el sector del transporte. Explica que son cada vez más los y las transportistas que deciden aparcar el camión y quedarse en casa "porque están perdiendo dinero". "No es que ganen menos que antes, es que pierden dinero", aclara.

Para abordar esta situación generada por el alza imparable del precio de los carburantes — hoy 12 de marzo el litro de gasóleo roza los 2 euros — y la respuesta del colectivo de transportistas autónomos vascos, el sindicato Hiru ha convocado hoy una asamblea extraordinaria en Alsasua, a partir de las 10:00 horas. Entre otras cuestiones, decidirán si se suman o no a la huelga indefinida que la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de España ha convocado a partir del lunes.

Tras destacar que la situación es "extrema e insostenible" para el sector, Altuna ha preferido no especular sobre lo que puedan decidir en la reunión en torno a la huelga. "Lo cierto es que hay diferentes posturas, todas muy entendibles; hay quienes ya no tienen nada que perder y están dispuestos a ir a la huelga. Pero, por otro lado, también hay quien tiene miedo a parar por el riesgo a perder clientes. Todo está por ver", ha matizado.

El sindicato Hiru tiene claro en que dirección tendrían que llegar las soluciones: "Hay que establecer tarifas en función del incremento de los gastos de los transportistas. Si no, es imposible sobrevivir". En este sentido, Altuna ha precisado que la normativa vigente sobre la tarificación en el sector del transporte obliga a adaptar los precios en función de los costes, pero "el problema es que la norma no se cumple y nadie la controla". Por ello, los transportistas reclaman a los gobiernos de Navarra y de la CAV "medidas de vigilancia y protección para sector". Denuncian que "las tarifas no se están adaptando y como consecuencia estamos perdiendo dinero".

Por último, Altuna se ha referido al "envejecimiento" que está sufriendo el sector. Señala que "no hay relevo" y que "es imposible atraer a jóvenes en estas condiciones". Por ello, el sindicato exige "soluciones estructurales a problemas estructurales".

Asimismo, la asociación de transportistas autónomos de Navarra Tradisna también decidirá hoy en asamblea si se suman o no a la huelga convocada en el Estado español.