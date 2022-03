Economía huelga de transportistas Los arrantzales decidirán mañana si volver a salir a la mar, tras una semana en el puerto eitb media Publicado: 20/03/2022 11:55 (UTC+1) Según ha declarado Eugenio Elduaien, presidente de las Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, sospecha que la huelga va para largo, ya que "los precios de los combustibles vuelven inviable la situación". "Necesitamos ayudas cuanto antes", ha dicho. Escuchar la página Escuchar la página

La crisis de los combustibles y la huelga de transportistas han dejado al sector pesquero en una situación inestable. Los arrantzales llevan desde el pasado lunes sin salir a la mar, y mañana decidirán sobre cómo actuar a partir de ahora. Por su parte, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores decidirá en una reunión prevista para el miércoles. Los pescadores de Hegoalde no forman parte de dicha federación, pero coinciden en sus demandas: el precio del gasoil hace inviable salir a la mar.

Eugenio Elduaien, presidente de las Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa, ha sido entrevistado este sábado en Euskadi Irratia y, según ha declarado, la situación "puede ir para largo", por lo que ha pedido que la ayuda llegue "cuanto antes".

"Es ahora cuando necesitamos las ayudas, y no a largo plazo, no nos importa de dónde vengan. Los franceses han actuado con mucha velocidad, y no entiendo cómo España no lo hace más rápido".

Según explica, la gasolina "no resulta viable" a su precio actual, y muchas empresas "corren el riesgo de tambalearse con estos precios de los combustibles".

Elduaien cree que la situación "va para largo": "decidiremos mañana, pero visto lo que está ocurriendo a nivel estatal, hay mucha preocupación".