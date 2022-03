Economía Huelga del transporte El sector alimentario y de consumo español pide medidas "urgentes ya" para acabar con el paro del transporte N. B. | EITB MEDIA Última actualización: 23/03/2022 12:43 (UTC+1) Publicado: 23/03/2022 11:55 (UTC+1) Las grandes patronales de la alimentación y el gran consumo aseguran que "no entienden que no se hayan tomado medidas ya" y apelan a la responsabilidad de transportistas y consumidores. Escuchar la página Escuchar la página

Tras diez días de paro en el sector del transporte, el sector alimentario y de consumo español ha reiterado que la situación es "gravísima e insostenible" y que cada día que pasa los costes y la problemática del sector crece.

Las grandes patronales de la alimentación y el gran consumo han asegurado este miércoles en rueda de prensa que "no entienden que no se hayan tomado medidas ya" y piden al Gobierno de España que intervenga de forma "urgente" en una situación que está causando daños "muy importantes" no solo al sector alimentario sino al conjunto de la economía española.

AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agroalimentarias, FIAB y Hostelería de España también apelan a los convocantes de la huelga en el transporte a que "no bloqueen la economía del país" porque "hay empresas cerradas y otras que van a tener que cerrar en 24 horas por la dificultad de la situación".

Así, han pedido responsabilidad al Gobierno español y a los convocantes del paro del transporte para evitar la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y pérdidas diarias de 130 millones de euros en la distribución alimentaria, con lo que se elevan a 1300 millones en los diez días de conflicto.

Aseguran que ningún eslabón de la cadena puede funcionar sin estar conectado con los anteriores y que, por lo tanto, esta crisis afecta a todos los sectores que componen la industria alimentaria. Si bien, hay sectores como el lácteo o el cárnico que están más afectados por la huelga.

Sin embargo, han trasladado un mensaje de tranquilidad a los consumidores al garantizar que los productos básicos de alimentación llegarán a las tiendas, aunque "en algunos productos no habrá la variedad habitual".

Ante esta situación de tensión en la cadena alimentaria han pedido a los consumidores que ejerzan con responsabilidad las compras y que eviten "compras compulsivas o acopios masivos, que lejos de facilitar la solución agravan la situación".

Compras de aceite en un supermercado de Madrid. Foto: EFE.

"Tenemos problemas de abastecimiento, pero no habrá problemas de desabastecimiento, las tiendas van a tener disponibilidad de cestas de alimentación completas", han asegurado.

El Gobierno de España, por su parte, ha adelantado a este jueves la reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para plantear soluciones al paro indefinido del sector por el impacto del precio de los carburantes en su actividad.

En ese sentido, han asegurado que "cuanto antes mejor". "Si la reunión fuera esta misma tarde, también estaría bien. Lo que ganemos de tiempo, si nos garantiza soluciones, es bienvenido", han afirmado.