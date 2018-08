Economía

El PSE pide un pleno monográfico sobre fiscalidad en la Cámara vasca

30/04/2012

El portavoz de los socialistas vascos, José Antonio Pastor, ha presentado hoy en una conferencia de prensa esta iniciativa, que incluye más de treinta medidas que no va a detallar hasta el pleno.

El PSE-EE ha solicitado la celebración de un pleno monográfico en el Parlamento vasco para definir una reforma fiscal que ayude a Euskadi a salir de la crisis económica y que, según este partido, pasa por la implantación de una fiscalidad progresiva que afecte a "ciudadanos y empresas".

Algunas de estas medidas ya figuraban en la propuesta "formal y escrita" que el lehendakari Patxi López trasladó a los diputados generales de los tres territorios el 21 de julio de 2010.



Ha recalcado que para mantener el actual Estado de Bienestar es necesario decidir cómo pagarlo y ha dicho que se puede hacer "por la vía de la amnistía fiscal, los copagos sanitarios y la subida de impuestos a las clases medias, como hace Rajoy; por la subida de las tasas de los servicios públicos, como propone Iñigo Urkullu, o por la fiscalidad progresiva que defienden los socialistas". .



"Mintieron cuando dijeron que no conocían las propuestas del lehendakari -ha dicho Pastor- y ahora no queremos que nadie se escaquee con justificaciones fáciles: queremos que las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía se retraten con claridad ante la sociedad".



Se ha referido, en concreto, al PNV y al PP que, según ha afirmado "son las dos derechas de este país que tratan sistemáticamente de eludir el debate fiscal", y les ha planteado el ofrecimiento del PSE a hablar de estos asuntos "con espíritu de acuerdo y desde el convencimiento de que sólo con recortes no se sale de la crisis".