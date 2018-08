Economía

Consejo de ministros

La banca pagará un 10% de interés si pide ayudas para sanearse

Redacción

12/05/2012

El Gobierno modificará la Ley del Alquiler para agilizar los desahucios y facilitar que los arrendadores recuperen sus viviendas en un mes sin necesidad de pactac con el inquilino.

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reforma financiera que endurece las provisiones de la banca, y que no incluye ayudas a fondo perdido para las entidades que lo necesiten, pero sí apoyos con un tipo cercano al 10 % anual.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado tras el consejo de ministros que el Gobierno está determinado a "tomar las medidas necesarias" para restaurar la "credibilidad y la confianza" en el sistema financiero.

Una de las medidas que el Gobierno ha adoptado para dar una imagen de mayor transparencia hacia los mercados ha sido pedir a Economía que encargue a dos tasadores independientes una valoración de toda la cartera inmobiliaria que tiene en su balance la banca española.

30.000 millones más

Sáenz de Santamaría ha explicado que la nueva reforma, al obligar a la banca a aumentar sus saneamientos, permitirá "recuperar" la concesión fluida de créditos y facilitar "la venta de viviendas a precios razonables".

Según ha concretado el ministro de Economía, Luis deGuindos, los bancos españoles deberán movilizar 30.000 millones de euros adicionales para cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones aprobados por el Gobierno.



Delitos fiscales

Se ha aprobado asimismo una modificación del Código Penal, que prevé una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal, en lugar de los 5 establecidos hasta ahora.

Además, el plazo de prescripción de las infracciones más graves se eleva de 5 a 10 años.

Para Soraya Sáenz de Santamaría se trata de una "profunda" reforma del código penal que se centra en tres ámbitos, como son la mala gestión de los recursos públicos, la lucha contra el fraude fiscal y también contra el fraude laboral.

Ley del alquiler

Por otro lado, el Ministerio de Fomento ha presentado un anteproyecto de Ley para modificar la ley de arrendamientos urbanos y la ley de enjuiciamiento civil a fin de dinamizar el mercado del alquiler.

La medida "estrella", según ministra Ana Pastor, es la posibilidad de que el propietario pueda recuperar la vivienda con un aviso de un mes de antelación para su uso como residencia habitual, también para familiares de primer grado o cónyuges, sin necesidad de tener que pactarlo, como hasta ahora, con el inquilino.

El anteproyecto de Ley incluye una agilización de los procesos de desahucio para aportar más seguridad jurídica a los propietarios e introduce exenciones del 70% en la tributación por IRPF para propietarios no residentes que pongan sus viviendas en alquiler y de hasta el 100% si estos propietarios residen en la UE y no son mayores de 30 años.









El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reforma financiera que endurece las provisiones de la banca, y que no incluye ayudas a fondo perdido para las entidades que lo necesiten, pero sí apoyos con un tipo cercano al 10 % anual.La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado tras el consejo de ministros que el Gobierno está determinado a "tomar las medidas necesarias" para restaurar la "credibilidad y la confianza" en el sistema financiero.Una de las medidas que el Gobierno ha adoptado para dar una imagen de mayor transparencia hacia los mercados ha sido pedir a Economía que encargue a dos tasadores independientes una valoración de toda la cartera inmobiliaria que tiene en su balance la banca española.30.000 millones másSáenz de Santamaría ha explicado que la nueva reforma, al obligar a la banca a aumentar sus saneamientos, permitirá "recuperar" la concesión fluida de créditos y facilitar "la venta de viviendas a precios razonables".Según ha concretado el ministro de Economía, Luis deGuindos, los bancos españoles deberán movilizar 30.000 millones de euros adicionales para cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones aprobados por el Gobierno.Delitos fiscalesSe ha aprobado asimismo una modificación del Código Penal, que prevé una pena de prisión máxima de 6 años por delito fiscal, en lugar de los 5 establecidos hasta ahora.Además, el plazo de prescripción de las infracciones más graves se eleva de 5 a 10 años.Para Soraya Sáenz de Santamaría se trata de una "profunda" reforma del código penal que se centra en tres ámbitos, como son la mala gestión de los recursos públicos, la lucha contra el fraude fiscal y también contra el fraude laboral. Ley del alquilerPor otro lado, el Ministerio de Fomento ha presentado un anteproyecto de Ley para modificar la ley de arrendamientos urbanos y la ley de enjuiciamiento civil a fin de dinamizar el mercado del alquiler.La medida "estrella", según ministra Ana Pastor, es la posibilidad de que el propietario pueda recuperar la vivienda con un aviso de un mes de antelación para su uso como residencia habitual, también para familiares de primer grado o cónyuges, sin necesidad de tener que pactarlo, como hasta ahora, con el inquilino. El anteproyecto de Ley incluye una agilización de los procesos de desahucio para aportar más seguridad jurídica a los propietarios e introduce exenciones del 70% en la tributación por IRPF para propietarios no residentes que pongan sus viviendas en alquiler y de hasta el 100% si estos propietarios residen en la UE y no son mayores de 30 años.