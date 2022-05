Economía pamplona Cáritas advierte de que las personas más vulnerables están notando "terriblemente" la subida de precios agencias | eitb media Publicado: 28/05/2022 17:36 (UTC+2) Última actualización: 28/05/2022 18:05 (UTC+2) El director de Cáritas de Pamplona-Tudela ha destacado el papel de la Renta Garantizada como "freno a la pobreza y la exclusión", pero señala que "no es una varita mágica". Escuchar la página Escuchar la página

Ángel Iriarte, en la presentación de la Tómbola 2022. Foto: @iglesianavarra Whatsapp

El director de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Ángel Iriarte, ha advertido este sábado en la inauguración de la Tómbola 2022 en Pamplona de que la crisis energética y la provocada por la guerra en Ucrania están afectando "terriblemente" a las personas más vulnerables.

"No habíamos salido todavía de la crisis de 2008, nos vino la pandemia, y no hemos salido de la crisis de la pandemia y nos ha venido la crisis energética y la de Ucrania", ha lamentado. Se trata de una situación que "está haciendo que muchas familias lo estén pasando francamente mal".

En este sentido, ha destacado que la Renta Garantizada es "un freno a la pobreza y la exclusión" pero "no es una varita mágica".

"Si cualquiera de nosotros vive solo de la Renta Garantizada, recibe 600 euros al mes", ha explicado. "No creo que nadie acabe el mes con 600 euros si tiene que pagar luz, agua, hipoteca, alquiler, comer, vestir...", ha apuntado. Por ello, ha insistido en que esta prestación es "una ayuda muy grande y hay que mantenerla, pero no es una varita mágica que solucione todos los problemas".

Preguntado por la situación actual, Iriarte ha destacado el aumento de las atenciones de Cáritas a raíz de la apertura de las fronteras, que se mantuvieron cerradas con motivo de la pandemia. Una circunstancia que provocó que "no llegaba gente nueva" y que ahora "ha cambiado radicalmente" con la llegada de personas procedentes, sobre todo, de Colombia, Perú, Centro América y Marruecos.

Por otro lado, ha subrayado que la pandemia "no nos ha traído problemas nuevos sino que ha agravado los ya teníamos o ha sacado a la luz problemas que quizás no nos dábamos cuenta que estaba ahí". Uno de ellos, ha señalado, es la brecha digital, que ha considerado "una nueva forma de exclusión" para la gente que "no maneja la informática".

Además, ha destacado que la pandemia "ha influido terriblemente en la salud mental", sobre todo entre la gente joven, algo que ha considerado "un verdadero problema".