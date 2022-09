Economía CRISIs ENERGÉTICA Tapia plantea al Gobierno de España recuperar el mecanismo de interrumpibilidad y extenderlo al gas A. S. | EITB MEDIA Publicado: 01/09/2022 12:06 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2022 14:23 (UTC+2) Según el Gobierno Vasco, esta medida puede ayudar para hacer frente a la posible escasez de gas en los próximos meses. Una vez completado con las partes implicadas, el Plan de Contingencia Energética de Euskadi ya ha sido remitido al Ministerio de Transición Ecológica. Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno Vasco ha planteado al Gobierno de Pedro Sánchez recuperar el mecanismo de interrumpibilidad de electricidad y extenderlo al gas, una petición que ha incluido en la segunda versión del Plan de Contingencia Energética de Euskadi, que ya ha sido enviado al Ministerio de Transición Ecológica.

Con el objetivo de hacer frente a la crisis energética, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha presentado este jueves la segunda versión del Plan de Contingencia Energética de Euskadi, que recoge las aportaciones de agentes públicos y privados.

El nuevo documento (el primer borrador se presentó el pasado 12 de agosto,) incluye un anexo en el que sugiere al Ministerio la activación de una decena de medidas para "aliviar, de manera significativa" las dificultades que están atravesando las empresas por los altos coste energéticos. Medidas como:

- Recuperar el citado régimen de interrumpibilidad, suprimido hace dos años, que se le dote con más recursos y que se extienda a las empresas que también son consumidoras de gas, no solo de electricidad.



- Crear un agregador, un intermediario entre el que genera y el que demanda energía, de manera que este agregador pudiera conseguir precios más adecuados en una negociación directa.



- Ayudar a la cogeneración de energía, un sistema que produce electricidad y calor a partir del gas, en el que han invertido varias papeleras vascas para secar la pasta de papel y que no tiene las mismas ayudas en España que en otros países europeos.



- Regular la llegada de cargamentos de Gas Natural Licuado programado, para sancionar a los buques que no llegan -una situación que se está dando, ya que barcos con gas cambian de destino en pleno viaje al recibir mejores ofertas.



- Mejorar el gasoducto de Irun para poder aumentar su presión, e instalar un segundo cargadero de gas en el puerto de Bilbao.

Novedades en las competencias de Euskadi

En el ámbito de las competencias vascas, la novedad en este documento es que habrá una instrucción de aplicación al conjunto de la administración pública vasca, con nuevas sugerencias para que sean aplicadas en los edificios públicos, incluidos los educativos. Por ejemplo, la instalación de termostatos, luminarias, sensores de presencia, nuevos sistemas de calefacción o de fotovoltaicas para autoconsumo.



En el caso de los ayuntamientos, se les animará a diseñar auditorías energéticas subvencionadas y ejecutar acciones que contarán con financiación blanda por el Ente Vasco de la Energía (EVE). También se va reforzar el acompañamiento a las pymes en la elaboración de auditorías y en la aplicación de medidas "correctoras" encaminadas al ahorro.

La propuesta ha sido remitida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, mantendrá una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios de hoy para terminar de diseñar el plan de contingencia de seguridad energética.



La consejera ha dado la bienvenida al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se bajará el IVA del gas del 21 al 5 % a partir de octubre y hasta finales de año. "Todo aquello que pueda ayudar es importante y bienvenido", ha resumido la consejera, quien ha insistido que en la actual situación no esperan cortes de gas este invierno.