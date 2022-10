Economía Movilizaciones Las protestas salariales se extienden con huelgas en muchos sectores de Francia Agencias | EITB Media Publicado: 17/10/2022 19:25 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2022 19:51 (UTC+2) Francia no se paralizará este martes en una protesta que los convocantes, cuatro sindicatos y cuatro organizaciones juveniles, no han querido calificar de huelga general y que, entre otras cosas, no está respaldada por el primer sindicato del Estado galo, la CFDT. Escuchar la página Escuchar la página

Una sentada de los trabajadores frente a la refinería de Mardyck (Dunkerque). Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Soldaten inguruko protestak eta grebak sektore askotan zabaltzen ari dira, Frantzian

Las protestas salariales, que generaron una seria crisis de abastecimiento de las gasolineras en Francia, se extienden este martes con una jornada de huelgas en muchos sectores que pueden tener continuidad y poner en jaque al Gobierno de Emmanuel Macron, bajo presión también en el Parlamento.

La Confederación General del Trabajo (CGT), apoyada por otros tres sindicatos menores en el paro de mañana, es la gran protagonista de este pulso al Ejecutivo de Macron al que reprocha su reticencia a la compensación generalizada de la inflación en los salarios, pero también sus planes de reforma, sobre todo la de las pensiones.

En el comunicado de convocatoria de la huelga, los cuatro sindicatos y cuatro organizaciones juveniles que también lo firman, piden a "las trabajadoras y los trabajadores y a la juventud" que se movilicen "para el aumento de los salarios, de las pensiones, de los subsidios sociales y para la mejora de las condiciones de vida y de estudios".

El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, ha recordado este lunes que la protesta de mañana es "la continuación" de la que organizaron el 29 de septiembre, y ha avisado de que una vez que se vea el alcance de la movilización los trabajadores decidirán si prolongan los paros en los días sucesivos, como ya han dejado caer algunas secciones sindicales.

Francia no se paralizará este martes en una protesta que los convocantes no han querido calificar de huelga general y que, entre otras cosas, no está respaldada por el primer sindicato del Estado, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT).

Pero se da por descontado que su impacto seguirá siendo fuerte en la energía (tres de las siete refinerías siguen completamente paradas y muchos depósitos de combustibles bloqueados, con lo que un 30 % de las gasolineras están desabastecidas) y también se hará notar en la educación, el transporte o la sanidad.

En la educación, muchos padres no podrán llevar a sus hijos a las guarderías por falta de personal, y también se espera la cancelación de clases en primaria, en secundaria y, en particular en los liceos profesionales.

Los paros en la eléctrica estatal EDF, que empezaron hace varias semanas mucho antes que la negociación salarial que arranque mañana, se han extendido este fin de semana a 9 de las 18 centrales nucleares que hay en Francia, según la CGT.

Dos días después de la manifestación que reunió a varias decenas de miles de personas en París convocadas por la oposición de izquierdas que reclaman a su Gobierno medidas para compensar la pérdida de poder adquisitivo, Macron necesita en primer lugar cumplir la promesa que hizo el pasado día 12 de una vuelta a la normalidad en las gasolineras esta semana.