PRESUPUESTOS DE 2023 Arranca la negociación presupuestaria entre el Gobierno Vasco y los partidos de la oposición EITB MEDIA Publicado: 09/11/2022 08:33 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2022 09:21 (UTC+1) Con un manifiesto alejamiento de las fuerzas de izquierda, la ronda de contactos comenzará con EH Bildu a las 09:30 horas, y seguirá con Elkarrekin Podemos-IU a las 11:00 y PP+Cs a las 12:30.

Pedro Azpiazu, en la presentación del proyecto de presupuestos para 2023. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Aurrekontuen negoziazioari ekingo diote gaur Jaurlaritzak eta oposizioko alderdiek

La negociación los presupuestos de 2023 entre el Gobierno Vasco y los partidos de la oposición, salvo Vox, arranca este miércoles con predisposición a escuchar y llamadas al diálogo de todas las partes, pero con posturas alejadas.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que ya ha advertido de que no habrá cambios estructurales en los presupuestos de 2023, se reunirá en primer lugar con EH Bildu, principal grupo de la oposición y actual socio presupuestario del Gobierno, que hace un "balance agridulce" del acuerdo sobre las cuentas alcanzado el año pasado. La coalición abertzale admite que las medidas económicas pactadas entonces "se han cumplido en general", pero no así los "compromisos políticos" orientados por ejemplo a mejorar el salario mínimo y topar los precios del alquiler.

A pesar de ello EH Bildu acudirá con propuestas "razonadas, razonables y factibles" y "pensadas para llegar a acuerdos de mínimos" en torno a unos presupuestos "continuistas y conservadoras" que "no valen para afrontar los retos de país", han explicado las parlamentarias Maddalen Iriarte y Nerea Kortajerana.

EH Bildu también pondrá la fiscalidad encima de la mesa, una cuestión que al parecer resulta "más difícil" de abordar en Euskadi ya que en Navarra "se ha abierto el debate" y la coalición ha llegado a un acuerdo con el Gobierno foral, mientras aquí sigue vigente "el modelo fiscal pactado con el PP".

También Elkarrekin Podemos-IU defenderá en su reunión con el consejero la necesidad de una reforma fiscal, aunque su exigencia principal para favorecer la aprobación de los presupuestos será que estos incluyan medidas concretas para "la materialización" del pacto educativo. La portavoz de la coalición morada, Miren Gorrotxategi, ha recordado que no se "bajarán del pacto educatico". "Exigimos que se cumpla y si el Gobierno no lo cumple no apoyaremos la ley ", ha advertido.

También el PP+Cs irá a la reunión "con la mejor de las intenciones" aunque cree que el Gobierno se limitará a explicar las cuentas y opina que los "incentivos" para introducir propuestas de la oposición son "reducidos" dada su mayoría absoluta en el Parlamento.

El Gobierno Vasco aprobó hace dos semanas un proyecto presupuestario de 14 250,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,7 % respecto al 2022, con una subida de 1142 millones de euros. Azpiazu recordó que el Gobierno de coalición (PNV-PSE-EE) tiene mayoría en el Parlamento para sacar adelante sus cuentas pero reiteró su invitación al acuerdo para que los presupuestos salgan con mayores consensos.