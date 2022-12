Economía CONFLICTO LABORAL ELA y LAB convocan por separado nuevos días de huelga en las residencias de mayores de Bizkaia en diciembre EITB Media Publicado: 13/12/2022 11:31 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2022 12:50 (UTC+1) LAB llevará a cabo tres jornadas de huelga el 14, 15 y 16 de diciembre, y además las trabajadoras del sector realizarán un encierro de tres días en la Iglesia de la Encarnación de Atxuri. ELA, por su parte, ha convocado siete días de huelga del 17 al 23 de diciembre. Escuchar la página Escuchar la página

Empleadas de las residencias de Bizkaia, en una imagen de archivo.

Los sindicatos ELA y LAB han convocado por separado nuevas jornadas de huelga en las residencias de mayores de Bizkaia en diciembre. LAB llama a movilizarse el 14, 15 y 16 de diciembre, y ELA, por su parte, del 17 al 23 de diciembre.

El 14, 15 y 16 de diciembre LAB llevará a cabo tres jornadas de huelga en residencias de mayores de Bizkaia, para reclamar la equiparación de estas trabajadoras con las del sector público y unos ratios dignos. Además de la huelga, las trabajadoras del sector iniciarán mañana a las 11:00 horas un encierro de tres días en la Iglesia de la Encarnación del barrio bilbaíno de Atxuri.

El sindicato ELA ha convocado una nueva semana de huelga en las residencias de mayores de Bizkaia, del 17 al 23 de diciembre, para exigir la contratación de más personal, según ha informado en un comunicado.

La central sindical reivindica la "urgente" necesidad de contratar a más personal, en concreto, duplicar las plantillas de los centros gestionados por las patronales (GESCA, LARES y ELBE) para llegar al nivel de las compañeras de residencias de la Diputación Foral de Bizkaia, que "tienen el doble de personal atendiendo el cuidado".

ELA también destaca que existe una brecha salarial del 40 % con respecto a los centros gestionados por la Diputación.

En lo que va de año ya han realizado 14 jornadas de huelga en las residencias de mayores de Bizkaia.

El 17 de diciembre, ELA ha convocado una manifestación que partirá a las 17:00 horas desde el Arriaga de Bilbao. El 18 de diciembre está prevista una caravana de coches por las residencias de Bizkaia, el 19 de diciembre una marcha a partir de las once y media de la mañana en Bilbao, desde EiTB hasta la Diputación, el 20 de diciembre a las once de la mañana un acto comarcal desde el BEC de Barakaldo, el 21 de diciembre una kalejira a partir de las once y media de la mañana por el Casco Viejo de Bilbao, el 22 de diciembre un acto comarcal en Ibaizabal a partir de las once de la mañana, con una protesta desde la residencia Bidebieta de Basauri y el 23 de diciembre una marcha desde las once y media de la mañana desde la Diputación de Bilbao hasta el teatro Arriaga, donde se realizará un mosaico.