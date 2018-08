Economía

Hasta 2014

El Eurogrupo dará un año más a España para cumplir con el déficit

Redacción

10/07/2012

A cambio, la UE exige al Gobierno "adoptar sin demora medidas adicionales" de ajuste en 2012 para compensar la desviación en el déficit durante el primer semestre.

Los ministros de Economía de la eurozona se disponen a aprobar una prórroga de un año para España, hasta 2014 en lugar de 2013, para corregir su déficit excesivo y volver a situarlo por debajo del umbral del 3% del PIB. "Las autoridades españolas deberán poner fin a su actual situación de déficit excesivo de aquí a 2014", señala el borrador de decisión que discutirán los ministros. Si hay consenso, la prórroga se aprobará formalmente en el Ecofin de este martes.

Con esta relajación del calendario de ajuste fiscal, los nuevos objetivos de déficit serán el 6,3% en 2012, el 4,5% en 2013 y el 2,8% en 2014.



A cambio, la UE exige al Gobierno "adoptar sin demora medidas adicionales" de ajuste en 2012 para compensar la desviación en el déficit durante el primer semestre. Además, España tendrá que presentar "a finales de julio de 2012 a más tardar, el plan presupuestario plurianual para 2013-2014" en el que detalle todas las medidas previstas para reducir el déficit.

Han discutido el borrador del memorándum de entendimiento

Este lunes, los ministros de Economía de la eurozona buscan un "acuerdo político" sobre el memorándum en el que se fijarán las condiciones del rescate a la banca española. Si se alcanza un compromiso, el memorándum se finalizará y firmará a finales de julio para que las ayudas empiecen a llegar tras el verano, a la expectante economía española.

Fuentes diplomáticas han indicado que los ministros de Finanzas de la zona del euro han discutido el borrador del memorando de entendimiento, lo han dejado momentáneamente aparcado para tratar otros asuntos, y después han vuelto a retomar las negociaciones sobre el préstamo.



De momento no han trascendido más detalles de las negociaciones y únicamente se sabe que en el borrador se exige a toda la banca española que cumpla las exigencias de capital europeas y no sólo a las cinco grandes entidades, como hasta ahora.



Es decir uno de los requisitos de los socios europeos para conceder la ayuda financiera consiste en que todo el sector tenga un capital de máxima calidad de al menos el 9 % de los activos ponderados por riesgo.



El contrato no incluirá la cifra final del préstamo porque el Eurogrupo quiere esperar al resultado de las cuatro auditorías externas sobre las necesidades de capital banco por banco. Únicamente se mencionará de nuevo el tope al que podría llegarse, fijado en los 100.000 millones de euros que han prometido los socios de la eurozona para la banca española, según ha explicado un alto funcionario del Eurogrupo.

El borrador de memorándum se ha negociado en las últimas dos semanas en Madrid por las autoridades españolas y los expertos de la Comisión, que ha actuado en contacto permanente con el Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las condiciones

Las condiciones se centran en particular en el sector financiero. En primer lugar, afectarán a las entidades que recibirán las ayudas, que deberán someterse a planes de reestructuración con venta de activos, cierre de oficinas y segregación de activos inmobiliarios, según ha dicho el ministro de Economía, Luis De Guindos. Pero también cubrirán al conjunto del sector bancario, con exigencias de refuerzo de la supervisión y la regulación.

En el memorándum deben figurar también las características del crédito, así como el plazo de devolución, el periodo de carencia o el tipo de interés al que se verán sometidos. Guindos espera que el préstamo tenga "plazos largos" de más de 15 años, un periodo de gracia entre 5 y 10 años y tipos de interés de entre el 3% y el 4%.



Las entidades tendrán que cumplir un ratio determinado



A la entrada de la reunión, el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado que las entidades españolas que soliciten la ayuda europea para recapitalizarse tendrán que cumplir un ratio determinado de capital, aunque no ha revelado qué nivel mínimo se les exigirá.

De Guindos ha explicado que estas condiciones no serán "especialmente significativas" porque para "las entidades grandes españolas ya está ahí el ratio de capital", en referencia al esfuerzo de recapitalización que ya hicieron los bancos sistémicos españoles de llegar al 9 % de capital de máxima calidad que exigía la Autoridad Bancaria Europea (EBA).