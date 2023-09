Los Bancos de Alimentos están haciendo "encajes de bolillos" para comprar lo mismo con menos dinero

Economía -

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

En Bizkaia han tenido que reducir la cantidad que dan por persona en leche y aceite. En Álava aún dan el mismo "menú" pero puede que lo reduzcan a finales de año. En Gipuzkoa están mejor, a la espera de la respuesta que dará la ciudadanía en la recogida de alimentos y bonos de noviembre.

A.A.E. | EITB Media

publicado: 11/09/2023 12:04 (UTC+2)

última actualización: 12/09/2023 11:43 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Elikagaien Bankuak "mirariak" egiten ari dira diru gutxiagorekin janari kopuru bera erosteko

La subida de los precios de los alimentos nos afecta a todos, pero donde se está notando verdaderamente es en los bancos de alimentos, que están haciendo verdaderos milagros para comprar todo lo que necesitan con las donaciones que reciben. En general los bancos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han calculado que comprar lo que necesitan les cuesta entre un 20 y un 30 % más que el año pasado.

Luis Croveto, el Banco de Alimentos de Bizkaia, afirma que este año tienen 300.000 euros menos de presupuesto de lo que tenían en agosto de 2022. A lo largo de estos meses han comprado menos, pero han gastado mucho más dinero. De hecho, en Bizkaia se han visto obligados a reducir la cantidad que entregan de algunos productos. Actualmente, sólo pueden dar medio litro de aceite de girasol y 4 litros de leche por persona al mes, la mitad que hace un año.

En Araba la situación no es tan mala, pero están haciendo "encajes de bolillos", según reconoce Daniel Fernández para mantener el menú que entregan a cada persona. Si la situación sigue igual puede que "a partir de noviembre" tengan que reducir algunos productos. No obstante, tienen claro que lo que no cambiará, para nada, será lo que se entrega a las familias que tienen niños y niñas pequeños; "lo referente a pañales, leche infantil, cereales, potitos y galletas es inamovible" ha garantizado Fernández.

Por su parte, en Gipuzkoa están en mejor situación. Carlos Ortega, del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, reconoce que el gasto ha aumentado un 28 %. Sin embargo, están muy agradecidos a los guipuzcoanos ya que "la ciudadanía apoyó nuestro llamamiento en la última gran recogida de primavera, donando cifras más altas que en años anteriores, tanto en alimentos como en bonos". Por lo tanto, continuan distribuyendo la misma cantidad que otros años y esperan que la gran recogida de otoño, que realizarán en noviembre, sea tan exitosa como la anterior.