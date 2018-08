Economía

Recortes de Rajoy

Copago farmacéutico en Euskadi: ¿Y ahora, qué?

Redacción

27/07/2012

Aún no hay fecha exacta para la entrada en vigor de la medida. El Gobierno Vasco estudia "medidas compensatorias".

El Gobierno Vasco se verá obligado a aplicar el copago farmacéutico en Euskadi, después de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera a trámite el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra el decreto vasco que frenaba los recortes en Sanidad, lo que supone en la práctica la suspensión del decreto y la instauración inmediata del encarecimiento de los medicamentos.

El máximo tribunal ha dado 20 días al Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz para que explique las razones de no aplicar la medida del Gobierno central. El TC dispone de un plazo no superior a 5 meses para ratificar o no su decisión, es decir, si obliga definitivamente o no a Lakua a aplicar los recortes.

El Gobierno Vasco acata, pero no comparte, la decisión del Constitucional, al considerar que la implantación del copago impuesta por el Ejecutivo de Rajoy es una "vulneración de competencias" que limita de manera ilegal el autogobierno vasco, por lo que agotará todas las vías para defenderlo.

Aún no hay fecha exacta para la entrada en vigor del copago en Euskadi. En ese sentido, el Gobierno Vasco explica que la medida se implantará cuando los sistemas de Osakidetza "estén preparados".

El sector farmacéutico vasco, en contacto con el Ejecutivo, deberá también de adaptarse a la norma. Hay que recordar que desde el 1 de julio, el copago se aplica en Euskadi a los no residentes en la comunidad.

Pase lo que pase, el Gobierno Vasco ha comenzado a estudiar las fórmulas para compensar el desembolso económico de los colectivos más vulnerables.

ASÍ SE ENCARECERÁN LOS MEDICAMENTOS

De acuerdo con la medida del Gobierno central, todos los ciudadanos pagarán más por los medicamentos, incluidos los pensionistas, que pagarán por primera vez.

Solo se libran los parados de larga duración sin prestaciones, que antes pagaban un 40% del precio de los medicamentos y ahora les saldrán gratis hasta que encuentren trabajo.

Hasta ahora, independientemente de su pensión, los jubilados no pagaban ningún medicamento. A partir de la reforma, los jubilados con una pensión anual de hasta 18.000 pagarán un 10% del valor del medicamento con un máximo de 8 euros al mes.

Los que tengan una pensión más alta de 18.000 euros pagarán ese mismo 10%, aunque en este caso el tope mensual será de 18 euros.



No hay ninguna medida específica para los enfermos crónicos, aunque sí existe ese tope de 8 o 18 euros en función de la pensión.

En cuanto a los trabajadores, si hasta ahora se pagaba sin distinción un 40% del precio del medicamento, a partir de ahora aquellos con un sueldo bruto anual de hasta 100.000 euros pagarán un 10% más, es decir, el 50% del precio. Los que superen esta renta pagarán el 60%.

Las personas sin empleo también pagarán más por las medicinas, aunque en este caso se distingue entre quienes reciben prestaciones y quienes no. Los que sí la tienen pagarán al igual que los trabajadores, aunque como novedad, quienes no reciban prestación de desempleo no pagarán nada hasta que encuentren empleo.

Otra excepción: tampoco pagarán por los medicamentos los que reciben una pensión no contributiva. En Euskadi, este colectivo asciende a 12.000 personas.