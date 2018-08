Economía

Copago farmacéutico

Bengoa garantiza que el copago no tendrá 'impacto' en los pensionistas

Redacción

27/07/2012

El consejero de Sanidad ha explicado que durante agosto las recetas se seguirán retirando "como hasta ahora".

El consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, ha asegurado que el copago farmacéutico "no tendrá impacto en los bolsillos de los pensionistas", y que durante el mes de agosto se seguirán retirando las recetas "como hasta ahora".

Bengoa ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para valorar la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central sobre el decreto vasco que frena los recortes en Sanidad, lo que fuerza al Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz a aplicar el copago farmacéutico.



El consejero de Sanidad ha confirmado que el Ejecutivo estudiará "medidas compensatorias" por el copago, aunque ha eludido adelantar en qué consistirán.



Bengoa ha señalado que aún no han recibido la comunicación formal del auto, pero que una vez lo haga presentarán alegaciones en el plazo legal estipulado (20 días). Asimismo, ha aseverado que espera que el Constitucional "levante" la suspensión del decreto. "Existen precedentes", ha advertido.



También ha indicado que en septiembre, "con toda la documentación en las manos", explicará los siguientes pasos a dar, pero que, de momento y en acatamiento del auto del TC, se está "montando" el sistema para implantar el copago, un proceso que "para hacerlo bien" se puede dilatar dos o tres meses.



El máximo tribunal ha dado 20 días al Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz para que explique las razones de no aplicar la medida del Gobierno central. El TC dispone de un plazo no superior a 5 meses para ratificar o no su decisión, es decir, si obliga definitivamente o no a Lakua a aplicar los recortes.