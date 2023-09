Salud pacta con SATSE, SME y UGT cambios que afectan a las listas de contratación temporal de Osakidetza

Economía -

Pese a ese acuerdo puntual, la totalidad de los sindicatos han realizado una valoración crítica de la reunión de la Mesa sectorial y lamentan que no se haya abordado la negociación sobre el acuerdo regulador de las condiciones laborales, que lleva 14 años sin renovarse.

agencias | EITB Media

publicado: 29/09/2023 07:39 (UTC+2)

última actualización: 29/09/2023 07:39 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Osasun Sailak Osakidetzako behin-behineko kontratazioen inguruko aldaketak adostu ditu SATSE, SME eta UGTrekin

Tras una reunión de cuatro horas de la Mesa Sectorial de Sanidad, el Departamento vasco de Salud ha cerrado un acuerdo con los sindicatos SATSE, Sindicato Médico (SME) y UGT sobre el proceso de cambios que afectan a las listas de contratación temporal de Osakidetza.

En un comunicado, ha reiterado su compromiso de publicar las listas provisionales de aspirantes a todas las categorías de la OPE 18-19 antes de los exámenes de la OPE de estabilización, pruebas que finalizaran en noviembre.

Pese a ese acuerdo puntual con tres centrales, todos lo sindicatos de la Mesa (SATSE, ELA, LAB, SME, CC.OO. y UGT) han lamentado que Salud haya dejado fuera de la reunión la negociación sobre el acuerdo regulador de las condiciones laborales, que lleva 14 años sin renovarse. Las centrales sindicales querían abordar la renovación del convenio (el último data de 2009) pero Osakidetza ha rechazado la petición.

Los sindicatos reclaman aumentar la plantilla estructural y aprovechar la posibilidad recogida en los Presupuestos Generales de Estado para elevar este año de manera excepcional la tasa de reposición para así poder cumplir el mandato europeo de que la temporalidad no supere el 8 %. Osakidetza no se plantea esta posibilidad y se remite a la resolución de las OPE que se están celebrando ahora. Según las centrales, estas OPEs de estabilización no van a solucionar el problema de la temporalidad.