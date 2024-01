La prevalencia de los convenios vascos, en compás de espera tras decaer la medida

Economía -

publicado: 11/01/2024 17:24 (UTC+1)

última actualización: 11/01/2024 17:44 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Euskal hitzarmenen lehentasuna itxaronaldian sartu da, neurria bertan behera geratu ondoren

La prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales y sectoriales, -siempre que resulten más favorables para los trabajadores-, acordada entre PNV y el PSOE en el acuerdo de investidura, decae al haberse rechazado el miércoles en las Cortes Generales el real decreto del subsidio de desempleo, que la incluía. De esta manera, la medida entra en compás de espera.

El decreto de subsidio desempleo es el único de los tres primeros que ha presentado el Gobierno español que no fue convalidado en el pleno extraordinario. Fue Podemos el que, finalmente, con sus votos en contra, tumbó el texto del Ministerio de Yolanda Díaz. También lo rechazaron PP, Vox y UPN.

No obstante, cabe la posibilidad de que vuelva a entrar en vigor cuando el Gobierno español lleve al Consejo de Ministros o al Congreso de los Diputados cualquier medida en materia laboral, tal y como reclaman diferentes agentes sociales vascos.

En ese sentido, la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal, durante su intervención previa a la votación, en previsión de que esto pudiera ocurrir, aseguró que esta medida quizá no seguiría en vigor, pero afirmó que formará parte de la legislación, en cualquier caso, "a la mayor brevedad posible".

La dirigente jeltzale recordó que la primacía de los convenios colectivos vascos no es "baladí" porque regulan "cuestiones fundamentales para el desarrollo económico de un país, tales como los salarios, jornada laboral, horas extras, vacaciones, y más en el caso de Euskadi, donde sus sindicatos más representativos no tienen representación en el Estado", porque su realidad sindical "no tiene nada que ver". Por ello, el PNV estará "vigilante" para que dicha prevalencia vuelva a entrar en vigor cuando el Ejecutivo español lleve al Consejo de Ministros cualquier Decreto-ley en materia de Trabajo.

Por su parte, el sindicato ELA ha criticado que la reforma del subsidio de desempleo y, por ende, la prevalencia de los convenios autonómicos no ha salido adelante porque "el mismo decreto conllevaba otras medidas que implicaban recortes".

"Este decreto conllevaba además de esta cuestión un recorte inaceptable en las cotizaciones de las personas que recibían subsidio de desempleo a partir de los 52 años (reducción del 125% al 105%)", ha denunciado la central abertzale en una nota.

Además, ELA ha recordado que lograr la prioridad de los convenios propios ha sido "consecuencia de años de luchas y huelgas de los trabajadores vascos" y, por ello, ha exigido a PNV y EH Bildu que siga siendo "un elemento imprescindible" en sus negociaciones con el Gobierno español.

"El Gobierno español tiene la costumbre antidemocrática de tramitar las diferentes medidas mezclándolas en el mismo decreto, lo que supone aprobar o rechazar el texto en su totalidad, sin posibilidad de modificación", ha lamentado. Por ello, ha exigido que se vuelva a debatir la prioridad de los convenios propios "sin mezclarla con otras medidas, y mucho menos con recortes".

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, considera que "los partidos políticos de Euskal Herria deberían considerarlo una prioridad y aprovechar la ocasión para mejorar el decreto".

Arroyo también cree que "el decreto tenía luces y sombras". En la red social X, ha explicado que ahora "se abre la posibilidad para mejorar los contenidos del decreto, blindar la negociación colectiva vasca y superar la dependencia del marco estatal para recuperar y reforzar el ámbito vasco de negociación".