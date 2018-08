Economía

Entrevista en ETB

Confebask rechaza un impuesto sobre grandes fortunas

Redacción

24/09/2012

Sobre la huelga general del miércoles, la patronal vasca ha pedido hacer las protestas en días no laborables.

El presidente de la patronal vasca (Confebask), Miguel Ángel Lujua, ha dicho que no le parece "muy bien" la propuesta de instaurar un impuesto sobre grandes fortunas en Euskadi.

Entrevistado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB-2, Lujua ha admitido que "es necesario cambiar la fiscalidad", pero también ha dicho que el debate sobre este asunto no debería abordarse en época electoral, algo que se está produciendo "lamentablemente" y "de una forma aislada".

Además, ha aludido a la propuesta del PSE y de la Diputación de Gipuzkoa de instaurar un impuesto sobre grandes fortunas, para insistir en que no es aconsejable "hablar de la fiscalidad a trocitos", porque "es un paquete muy complejo".

"No me parece muy bien, desde el punto de vista de que no sabemos cuánto va a suponer esa recaudación", ha adelantado. Por otra parte ha advertido del riesgo de generar "peligros" para que quienes tengan recursos se vayan".

A su juicio, se debe ver "la fiscalidad de países referentes" y estudiar cómo se debe orientar "el gasto para ser competitivos". "Bajo esos dos puntos, todos tenemos que hacer esfuerzos, la grandes fortunas, las medias y también las pequeñas", ha indicado.

HUELGA GENERAL

Respecto a la huelga general que los sindicatos abertzales han convocado para este próximo miércoles, el presidente de Confebask ha recomendado "no tirar piedras sobre nuestros propios cristales" y ha dicho que "las manifestaciones públicas de no estar de acuerdo con políticas económicas" deberían hacerse "pensando en hacer menos daño a la economía".

Por ello, ha aconsejado "mostrar la falta de acuerdo" sin perjudicar a la economía, mediante la celebración de manifestaciones "en días no laborables".

"Hacer una huelga a una empresa en una situación económica mala, lo que hace es acabar de hundirla y ponerla en condiciones precarias respecto a la competencia", ha dicho.