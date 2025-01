Trump en Davos: "Fabriquen en Estados Unidos o paguen aranceles"

Donald Trump ha presentado en Davos una ambiciosa agenda de desregulación y rebajas fiscales para impulsar el crecimiento económico y atraer la producción de empresas al país. Ha abogado por reducir el precio del petróleo y ha criticado a la UE por la lentitud de su burocracia.

publicado: 23/01/2025 19:53 (UTC+1)

última actualización: 23/01/2025 20:01 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Trumpek Davosen: "Ekoitzi AEBn, eta bestela, ordaindu arantzelak"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha presentado (telemáticamente) en el Foro Económico Mundial de Davos con una ambiciosa agenda de desregulación y rebajas fiscales, que ha anunciado como "el mayor recorte de impuestos en la historia de Estados Unidos", con el fin de impulsar el crecimiento económico y atraer la producción de empresas al país. Ha adelantado recortes de impuestos para los trabajadores y las familias, y grandes recortes de impuestos para los productores y fabricantes nacionales.

Sin embargo, aquellas empresas que produzcan fuera de los Estados Unidos se enfrentarán a aranceles: "Mi mensaje a todas las empresas del mundo es muy simple. Vengan a fabricar sus productos en Estados Unidos y les aplicaremos unos de los impuestos más bajos de cualquier nación de la Tierra. Si no fabrican su producto en Estados Unidos, lo cual es su prerrogativa, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel, de montos variables". Confía en que estos aranceles dirijan cientos de miles de millones de dólares al Tesoro de EE.UU. para fortalecer la economía y pagar la deuda.

Asimismo, Trump ha anunciado la que ha presentado como la "mayor campaña de desregulación de la historia", lo que transformará al país en "el mejor lugar en la Tierra" para crear empleos, construir fábricas o hacer crecer una empresa; un proceso que ha aplaudido, entre otros, la presidenta del Banco Santander Ana Botín, quién se ha mostrado "encantada" con el "foco en la desregulación y en reducir la burocracia".

Energía y petróleo

Trump ha presumido, por otro lado de haber puesto fin al "increíblemente derrochador" 'Green New Deal', al que se ha referido como 'Green New Scam' (la Nueva Estafa Verde), incluyendo las regulaciones relacionadas con los vehículos eléctricos para "dejar que la gente compre el coche que quiera".

Además, ha anunciado que al declarar una emergencia energética nacional será posible "liberar el oro líquido bajo nuestros pies y allanar el camino para aprobaciones rápidas de nueva infraestructura energética". "Estados Unidos tiene la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del mundo, y lo vamos a utilizar", ha prometido.

En este sentido, además de las decisiones sobre energía a nivel nacional, Trump ha anunciado que tiene intención de pedir a Arabia Saudí y a la OPEP que reduzcan el precio del petróleo. "Tienen que reducirlo", ha afirmado, sorprendido de que el cartel no tomase una decisión en este sentido antes de las elecciones presidenciales de noviembre. "No demostraron mucho cariño al no hacerlo", ha bromeado. Trump ha añadido que, si el precio bajase, la guerra entre Rusia y Ucrania "terminaría inmediatamente". "Ahora mismo el precio es lo suficientemente alto como para que esa guerra continúe. Hay que reducir el precio del petróleo para poner fin a esa guerra. Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. En realidad, son muy responsables, hasta cierto punto, de lo que está sucediendo", ha recalcado.

Crítica a la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la lentitud y el "engorro" de los procedimientos burocráticos en Europa a la hora de hacer negocios, lo que considera una de las claves que resta competitividad a la Unión Europea.

Además, ha acusado a la administración europea de tratar a su país "de manera muy, muy injusta", en referencia a los diferentes impuestos, como el IVA, así como las trabas al comercio de productos agrícolas estadounidenses o a los automóviles fabricados en el país.