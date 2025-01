Trumpek Davosen: "Ekoitzi AEBn, eta bestela, ordaindu arantzelak"

Donald Trumpek desarautze eta beherapen fiskalen agenda anbiziotsua iragarri du Davosen, hazkunde ekonomikoa bultzatzeko eta enpresen ekoizpena herrialdera erakartzeko. Petrolioaren prezioa jaistearen alde agertu da, eta EB kritikatu du burokraziaren moteltasuna dela eta.

EITB Media

publikatuta: 2025/01/23 20:32 (UTC+1)

azken eguneratzea: 2025/01/23 20:35 (UTC+1)

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak Davoseko Munduko Ekonomia Foroan parte hartu du (telematikoki), eta desarautze eta beherapen fiskalen agenda anbiziotsua iragarri du. "Estatu Batuetako historian izan den zerga murrizketarik handiena" dela esan du, hazkunde ekonomikoa bultzatzeko eta enpresen ekoizpena herrialdera erakartzeko helburuz. Langile eta familientzako, eta ekoizle eta fabrikatzaile nazionalentzako zerga murrizketa handiak iragarri ditu.

Hala ere, Estatu Batuetatik kanpo ekoizten duten enpresek muga-zergak ordaindu beharko dituzte: "Munduko enpresa guztiei ematen diedan mezua oso sinplea da. Zatozte zuen produktuak AEBn fabrikatzera eta Lurreko edozein naziotako zergarik baxuenetakoak ezarriko dizkizuegu. Baina beren produktuak AEBn fabrikatzen ez dituztenek, eta hori beren prerrogatiba da, orduan arantzela ordaindu beharko dute, zenbateko aldakorrekoa". Arantzel horiekin ehunka mila milioi dolar bideratzea espero du AEBko Altxorrera, ekonomia indartzeko eta zorra ordaintzeko.

Era berean, Trumpek "historiako desarautze kanpainarik handiena" iragarri du, herrialdea "Lurreko lekurik onena" bihurtuko duena, "enpleguak sortzeko, lantegiak eraikitzeko edo enpresa bat martxan hazarazteko; prozesu hori txalotu du, besteak beste, Ana Botin Santander bankuko presidenteak, zeinak Trumpi esan dion "pozez" hartu duela "desarautzean eta burokrazia arintzean fokua" jarri izana.

Energia eta petrolioa

Trumpek harro adierazi du, bestalde "'Green New Deal' xahutzaileari" amaiera eman diola. Are, 'Green New Scam' (Iruzur Berde Berria) deitu dio, eta ibilgailu elektrikoekin lotutako erregulazioak bertan behera gelditu direla esan du, "jendeari nahi duen autoa erosten uzteko".

Gainera, larrialdi energetiko nazional bat deklaratzen denean, "gure oinen azpian dagoen urre likidoa askatzea eta energia azpiegitura berria azkar onartzeko bidea erraztea" posible izango dela iragarri du. "AEBk munduko edozein herrialdek baino petrolio eta gas kantitate handiagoa du, eta erabili egingo dugu", agindu du.

Ildo horretan, nazio mailako energiari buruzko erabakiez gain, Trumpek iragarri duenez, Saudi Arabiari eta LPEEri petrolioaren prezioa jaisteko eskatuko die. "Murriztu egin behar dute", adierazi du, eta harrituta agertu da azaroko hauteskundeak baino lehen kartelak horren inguruko erabakirik hartu ez zuelako. "Ez zuten, ez, maitasun handiegirik erakutsi", esan du txantxetan.

Halaber, esan duenez, petrolioaren prezioa jaitsiko balitz, Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerra "berehala amaituko" litzateke. "Oraintxe bertan, gerra horrek aurrera egiteko bezain garestia da petrolioa, eta, prezioa murriztu behar da gerra horri amaiera emateko. Aspaldi egin behar zuten. Egia esan, gertatzen ari denaren erantzule dira, neurri handi batean", azpimarratu du.

Kritika Europar Batasunari

Donald Trump AEBko presidenteak Europako prozedura burokratikoen moteltasuna eta negozioak egiteko orduan jartzen dituen "trabak" kritikatu ditu, eta gaineratu du, bere ustez hori dela Europar Batasunari lehiakortasuna kentzen dion gakoetako bat.

Gainera, Europako administrazioari leporatu dio bere herrialdea "oso modu bidegabean" tratatzea, erreferentzia eginez BEZa bezalako zergei, bai eta AEBko nekazaritza-produktuen merkataritzari edo herrialde horretan ekoitzitako automobilei jarritako trabei ere.