Economía

Euskadi

Trabajadores afectados por EREs piden no aplicar la reforma laboral

Redacción

18/10/2012

Obreros de Laminaciones Arregui, Corrugados Azpeitia, Formica, Cementos Lemoa, entre otras, se han concentrado en Gasteiz, para protestar por la aplicación de la nueva legislación laboral.

Trabajadores de varias empresas vascas afectados por expedientes de regulaciones de empleo (ERE) y despidos han exigido este jueves a los políticos de Euskadi que se comprometan a no aplicar la reforma laboral impuesta por el Gobierno que está dejando a cientos de empleados en la "indefensión más absoluta".



Sindicatos y trabajadores de empresas como Laminaciones Arregui, Corrugados Azpeitia, Formica, Cementos Lemoa, Alestis y Holtza, entre otras, se han concentrado hoy junto a la sede del Parlamento Vasco, en Vitoria-Gasteiz, para protestar por la aplicación de la nueva legislación laboral y posteriormente se han manifestado por el

centro de la ciudad hasta concluir la protesta frente a las oficinas de la patronal alavesa SEA.



Han leído un comunicado en el que han denunciado que los directivos de las empresas en las que trabajan están aprovechando la reforma laboral para despedir, precarizar los salarios o eliminar la negociación colectiva y han advertido de que lo único que queda a los afectados es la lucha.



Los manifestantes han recordado que desde que el Gobierno de Mariano Rajoy inició la aplicación de dicha reforma el retroceso en los derechos laborales es una constante.



Los diferentes sectores que componen la economía vasca, han añadido, "están sufriendo de modo continuo la aplicación de políticas neoliberales" ante el "asombro, pero no resignación, del conjunto de la ciudadanía".



"La carta en blanco que supone para los empresarios la aplicación de dicha reforma se está traduciendo en la aplicación indiscriminada de EREs, en el despido de cientos de trabajadores y en el bloqueo de los convenios", han recordado en el comunicado.



Por ello, los representantes sindicales de estas empresas han opinado que "no se puede" aspirar a la Presidencia del Gobierno Vasco "sin ofrecer una salida a los trabajadores" y han exigido a la clase política un compromiso para que en Euskadi no se apliquen dichas reformas y que se alineen con la clase trabajadora y no con los banqueros y capitalistas.