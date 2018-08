Economía

El Gobierno prorrogará el Fondo de Liquidez Autonómico en 2013

05/11/2012

Cristóbal Montoro no ha precisado la dotación que tendrá en 2013, aunque ha subrayado que el objetivo es prorrogarlo "en tanto persista" la dificultad de acceso a la financiación.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este lunes que el Gobierno prorrogará durante 2013 el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el mecanismo creado por el Ejecutivo para dotar de liquidez a las autonomías que lo requieran.



Montoro, que esta tarde ha presidido la junta directiva de la patronal catalana Fomento del Trabajo, ha asegurado que la prioridad del FLA el próximo año será el pago a proveedores y, en especial, al tercer sector, como la ayuda a la dependencia o a la discapacidad.



"Esta es una prioridad que vamos a enfatizar en el nuevo FLA. No puede ser que quienes están facilitando servicios públicos tan necesarios para la cohesión social vean que no reciben puntualmente lo que tienen derecho a recibir", ha dicho Montoro a la prensa.



El ministro no ha precisado la dotación que tendrá el Fondo de Liquidez en 2013, aunque ha subrayado que el objetivo es prorrogarlo "en tanto persista" la dificultad de acceso a la financiación que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña.



Precisamente, el anuncio de Montoro se produce tan sólo unos días después de que el conseller catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, emplazara al Gobierno a que, más allá del fondo extraordinario de este año, habilitara en 2013 un mecanismo estable de acceso a la liquidez para las comunidades.



La Generalitat ha pedido este año prestados al FLA un total de 5.370 millones de euros.



Este mecanismo especial está dotado con 18.000 millones de euros y, hasta el momento, han mostrado su intención de adherirse a él nueve autonomías: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias, Baleares y Cantabria. Montoro ha querido recordar que, desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha financiado a la Generalitat y las administraciones locales catalanas, en términos de facilitar liquidez, por un montante de 11.700 millones, contando los fondos del FLA.



Esta cifra, ha remarcado el titular de Hacienda, "pone de relieve la apuesta del Gobierno por garantizar la financiación de los catalanes" en un año de crisis, de recesión y de grandes dificultades.



A eso, además, hay que sumar los fondos que llegarán a Cataluña procedentes de la recapitalización bancaria europea, concretamente a la nacionalizada Catalunya Caixa, que recibirá unos 10.000 millones de euros, ha recordado Montoro.