Internacional

Referéndum

Cameron suplica a los escoceses que no se separen del Reino Unido

Redacción

10/09/2014

Además, el primer ministro británico les ha alertado de que un voto a favor de la escisión será un "salto en la oscuridad".

El primer ministro británico, David Cameron, ha suplicado hoy a los escoceses no provocar la partición del Reino Unido con el apoyo a la independencia de Escocia, y ha alertado de que un voto a favor de la escisión será un "salto en la oscuridad".

En un artículo publicado hoy en el diario Daily Mail, Cameron pide a los escoceses que votarán en el referéndum sobre la independencia del 18 de septiembre que "se queden" en Reino Unido.

El jefe del Gobierno conservador destaca que el mundo mira con "admiración y envidia" los avances conseguidos por el Reino Unido moderno, como el Servicio Nacional de Salud o el sistema de pensión estatal.

"El Reino Unido es un país querido y especial. Eso es lo que está en juego. Así que nadie en Escocia tenga ninguna duda, queremos desesperadamente que vosotros os quedéis, no queremos que esta familia de naciones sea separada", agrega.

El primer ministro subraya que será posible conseguir un futuro mejor si Escocia se queda en el Reino Unido, pero advierte de que si hay una escisión del país, la separación será "para siempre".

"Un voto por el 'no' no significa un voto a favor del 'status quo'. No significa que no hay cambio. Significa que habrá más autonomía para Escocia", subrayó el primer ministro británico.

Campaña

Ante el auge de los independentistas, los líderes de los dos principales partidos (Cameron, el líder de la oposición laborista, Ed Miliband, y el viceprimer ministro, el liberal demócrata Nick Clegg) han cancelado su comparecencia hoy en la sesión semanal de pregunta al primer ministro en la Cámara de los Comunes para viajar a Escocia.

Los tres estarán hoy haciendo campaña en Escocia, pero lo harán por separado en distintos lugares de la región, a fin de buscar apoyo al campo unionista y ante la clara preocupación de las formaciones por la posibilidad de que gane la independencia.