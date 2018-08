Internacional

Escocia

Los sondeos auguran un resultado ajustado a pocos días del referéndum

Redacción

14/09/2014

La oscilación entre las diversas encuestas publicadas hoy no supera el 8 % y es posible que la inercia que ha cogido el 'sí' marque el resultado del referéndum.

Diversas encuestas publicadas hoy predicen una victoria ajustada del "no" en el referéndum sobre la independencia de Escocia del próximo jueves, mientras que una de ellas apunta a una victoria del "sí".

En el último domingo antes del plebiscito, el diario The Sunday Times divulga un sondeo elaborado por la firma Panelbase que da una mínima ventaja a los partidarios de la permanencia de Escocia en el Reino Unido (50,6 %) sobre los independentistas (49,4 %).

La ventaja del "no" es más amplia en la encuesta de Opinium para The Observer, la versión dominical del diario The Guardian, que otorga un 47 % de voto decidido al "sí" a la independencia, frente a un 53 % de papeletas contrarias a la escisión.

La encuesta de Opinium muestra un resultado similar a la divulgada ayer por Survation, que pronostica una ventaja de ocho puntos del "no" (54 % frente al 46 %).

El estudio encargado por el Sunday Telegraph a ICM da en cambio esa misma ventaja para el "sí", que ganaría por un 54 % contra un 46 %, según una encuesta realizada sobre una muestra de 705 personas.

El ministro principal escocés, Alex Salmond, ha afirmado que "aquello que importa es lo que ocurre en la calle y las comunidades por toda Escocia".

"El bando del 'sí' tiene inercia acumulada y eso va a impulsarnos el próximo jueves. Tenemos un mensaje positivo, queremos construir una economía más próspera y una sociedad más justa", ha dicho Salmond.

Ante los resultados de las nuevas encuestas, el líder de la campaña "Better Together" (Mejor juntos), Alistair Darlin, se ha mostrado optimista de cara a la consulta.