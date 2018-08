Internacional

¿Cómo ha recibido la prensa internacional la victoria del 'no'?

19/09/2014

Los titulares destacan la alta participación en el referéndum y recuerdan, además, el compromiso adquirido por Londres de otorgar mayor autonomía a Escocia.

La victoria del "no" en el referéndum de independencia de Escocia acapara los titulares de la prensa mundial, que destaca la alta participación y recuerda el compromiso de Londres de dar mayor autonomía a Escocia.

La prensa británica subraya que el Reino Unido mantiene su integridad territorial con la victoria del "no". El conservador "The Telegraph" respira aliviado al proclamar en su edición digital: "El Reino Unido está a salvo al rechazar Escocia la independencia", mientras que "The Times" asevera que "Escocia vota 'no' para poner fin al sueño de Salmond".

"Escocia rechaza la independencia: Cameron dice, sin disputas, sin repeticiones", apunta "The Guardian", entre fotos de activistas del "no" eufóricos al conocer el resultado y un Salmond aparentemente compungido.

Con un juego de palabras, "The Independent" sentencia: "El Reino Reunido: Escocia da un 'no' claro a la independencia en un histórico referéndum", mientras que, entre la prensa sensacionalista, el "Mailonline" grita: "¡Escocia dice no!".

Amplio seguimiento, en Alemania, Francia e Italia

En Alemania, todas las ediciones de los digitales destacan que los escoceses han votado en contra de la división y a favor del Reino Unido. "Escocia se decide por el Reino Unido", titula el "Süddeutsche Zeitung", mientras que el "Frankfurter Allgemeine Zeitung" recuerda las apretadas encuestas previas bajo el título "Los escoceses votan contra la independencia". "Escocia ha tomado partido contra la independencia en un histórico referéndum sobre la desvinculación del Reino Unido", reseña el popular "Bild", que muestra, como el resto de diarios, fotos de escoceses exultantes tras conocer los resultados.

La prensa francesa destaca el triunfo del "no" pero señala también que el movimiento generado por el referéndum supondrá una mayor autonomía. "Escocia no será independiente" es el título de apertura de "Le Monde", que también se hace eco de la primera reacción de Alex Salmond, que reconoció la derrota y pidió a Londres que cumpla sus promesas de dotar a Escocia de mayores poderes.

"Libération" titula "Los escoceses dicen no a la independencia" y "Le Figaro" destaca que los electores "rechazaron mayoritariamente la independencia" y pone el énfasis en "la impresionante tasa de participación, del 84 %".

Los medios italianos subrayan que, a pesar del triunfo unionista, el espíritu británico "ha quedado dañado" y que a partir de ahora será "un país diferente", como destaca el diario "La Stampa". "Il Corriere della Sera" celebra la unidad del Reino Unido pero, al igual que el resto de medios, comparte la idea de que Salmond ha perdido un referéndum pero quizá este resultado no le perjudique en el futuro.

Los medios de comunicación italianos vinculan el referéndum escocés con la consulta programada para el próximo noviembre por el presidente catalán Artur Mas, a quien el periódico "Il Sole 24 Ore" califica de "envidioso" y dice que Barcelona vive el proceso escocés con una mezcla de "admiración y envidia".

Canadá y Quebec también han mirado a Escocia

Canadá y Quebec, que en dos ocasiones han celebrado referendos independentistas, han seguido con especial atención la votación y destacan en las ediciones digitales de sus principales diarios el rechazo a la independencia del Reino Unido.

"Escocia vota rechazar la independencia", titula el "Toronto Star", el diario canadiense de mayor distribución, y "The Globe and Mail" publica la foto de un joven llorando cubierto con la bandera escocesa sobre el titular "Escocia rechaza la independencia".

En cuanto a la prensa francófona, "Le Soleil" de Québec titula "Escocia elige la unión", mientras que "Le journal de Montréal" destaca "la victoria del 'no'". "La presse", también en francés, habla de una victoria "inequívoca" del no.

Prensa de Estados Unidos y medios digitales árabes

En la prensa estadounidense, "The Washington Post" titula: "Gran participación, los votantes deciden quedarse en el Reino Unido" y dedica una nota a "La peculiar historia de la unión entre Inglaterra y Escocia". "The New York Times" también recoge la noticia en su portada digital acompañada de una fotografía que refleja la alegría de los unionistas y destaca "el rechazo" de Escocia a la independencia en una "votación histórica".

"The Wall Street Journal" dice que "Escocia se queda en el Reino Unido" y advierte de que la victoria "no quitará presión" al primer ministro británico, David Cameron, que tendrá que cumplir ahora con lo prometido a los escoceses durante la campaña.

Entre los principales medios digitales árabes, la cadena catarí "Al Jazira" titula en su edición en inglés: "Escocia rechaza la independencia en un referéndum".

La cadena emiratí "Al Arabiya" apunta al matiz unionista al titular: "Escocia elige la unión con Gran Bretaña". El periódico árabe internacional "As-Sharq al Awsat", que se edita en Londres, recalca la "gran participación", mientras que el diario estatal "Al Ahram", el de mayor tirada de Egipto, dice que "Los escoceses rechazan la independencia" y califica el plebiscito de "histórico".