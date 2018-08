Internacional

Grecia

Tsipras dice que negocia ‘firme’ pero no quiere romper con la UE

Redacción

17/02/2015

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha afirmado que su Gobierno se mantiene "firme" en las negociaciones con los socios europeos, pero no busca "una ruptura" con la Unión Europea (UE).

"Estamos comprometidos con una solución viable. Negociamos firmes, pero no queremos una ruptura", ha asegurado Tsipras en un discurso ante el grupo parlamentario de Syriza, en alusión al ultimátum que el Eurogrupo trasladó ayer a Grecia sobre la extensión del actual programa de rescate.

No obstante, ha resaltado que su Gobierno "no chantajea ni se deja chantajear" y no aceptará ningún tipo de "ultimátum".

El primer ministro ha explicado que Grecia rechazó el documento presentado ayer por el Eurogrupo porque no solo pedía "aplicar las medidas del memorando (el programa de rescate), sino también aceptar un superávit primario exagerado y privatizaciones".

En ese sentido, Tsipras ha destacado que el hecho de que ese documento sustituyese a un texto presentado anteriormente por el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, "es la prueba de que hay gente que pone en juego no solo a Grecia, sino a Europa".

"Somos optimistas de que habrá un acuerdo que no implique volver al pasado de falta de dignidad. No hay camino hacia atrás", ha dicho para añadir que "la solución no la aportarán los tecnócratas, sino los líderes políticos".

