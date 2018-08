Internacional

Tragedia en el Mediterráneo

La UE aprueba una misión naval contra las mafias migratorias

Agencias | Redacción

18/05/2015

La jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, confía en que los ministros de Exteriores puedan "lanzar" la misión en el Consejo que celebrarán el 22 de junio en Luxemburgo.

Los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea (UE) ha dado hoy luz verde al establecimiento de una misión naval para combatir las mafias que transportan ilegalmente a migrantes en el Mediterráneo y que abre la puerta a destruir las embarcaciones en aguas territoriales de los países de partida.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, confía en que los ministros de Exteriores puedan "lanzar" la misión en el Consejo que celebrarán el 22 de junio en Luxemburgo, y que para entonces el Consejo de Seguridad de la ONU haya adoptado el mandato solicitado por la UE "al amparo del capítulo 7" de la Carta de Naciones Unidas (que permite el uso de la fuerza) para que la operación pueda entrar en vigor "en todas sus fases".

Según el documento aprobado por los ministros, prevén una "operación militar de gestión de crisis" contra estas mafias centrada en "identificar, capturar y desechar" las embarcaciones que utilizan. En una primera fase la misión prevé intercambiar información y patrullar en alta mar para detectar redes ilegales de inmigración.

Resolución de la ONU y consentimiento de los países

A continuación, contempla abordar, capturar o desviar los barcos sospechosos que se aproximen a Europa que no tengan pabellón o si se cuenta con el permiso del país representado en su bandera en aguas internacionales, o en las territoriales del país concernido en tanto se cuente con su permiso o con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

La última fase implica tomar "todas las medidas necesarias" contra las embarcaciones y los activos, como "desecharlas" o hacerlas "inoperantes" en el territorio del estado costero concernido, de acuerdo con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de dicho país.

Los ministros han acordado establecer el cuartel general de la nueva operación, bautizada como EUNavfor Med en Roma, y que su comandante de operaciones sea el contraalmirante italiano Enrico Credendino.

Margallo critica las cuotas de asilo

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha dicho que "ningún país puede aceptar a inmigrantes a los que no pueda atender en condiciones de dignidad" y ha señalado que los criterios de cuotas de asilo de la UE no se corresponden "con los deseos del Gobierno".

"Un país decente tiene que dar a los inmigrantes un puesto de trabajo, vivienda, educación, sanidad y servicios sociales si no queremos crear guetos en nuestras fronteras", ha precisado el ministro en una rueda de prensa conjunta con el ministro español de Defensa, Pedro Morenés.

García-Margallo ha considerado que "no se trata de regatear" con las cifras que determinarán las cuotas de asilo de la UE, sino de "no crear falsas expectativas" porque "ningún país puede aceptar inmigrantes a los que no pueda atender en condiciones de dignidad".

Por ello, ha pedido que la tasa de paro "tenga una ponderación superior al 10% que le otorga la Comisión Europea" como criterio para el reparto de cuotas de demandantes de asilo en la UE.