Grecia vive su primer día de 'corralito' y crece la tensión en Europa

29/06/2015

Tsipras ha dejado entrever que Grecia no pagará al FMI el tramo de 1.600 millones del préstamo que vence este martes. Miles de griegos han respaldado el "no" a la propuesta de los acreedores.

Grecia ha vivido hoy su primer día de 'corralito', en un ambiente de creciente tensión entre el Gobierno y los acreedores que empaña los preparativos del referéndum previsto para el próximo domingo.

Las primeras filas ante los cajeros automáticos se han producido a mediodía, cuando, como preveía el decreto gubernamental publicado anoche, ha empezado a funcionar bajo la restricción de 60 euros diarios.

Y, aunque el ambiente en las calles era de aparente normalidad, los primeros problemas no han tardado en llegar.

Los primeros perjudicados, los jubilados

Los jubilados que debían cobrar sus pensiones no las van a poder retirar todavía por problemas logísticos, pese a que estos pagos están excluidos de las restricciones bancarias.

Se convierten así en los primeros perjudicados, pues además, muchos de ellos no cuentan con tarjetas de crédito o débito para poder realizar pagos.

Llamamientos al voto afirmativo

A nivel político, todo apunta a que se disipan las esperanzas de poder alcanzar una solución inmediata.

Mientras el Gobierno señalaba que no había interrumpido el diálogo, desde Berlín la canciller alemana, Angela Merkel, aseguraba que no hay "ninguna razón de peso" para convocar una nueva cumbre europea extraordinaria, al menos hasta que no haya pasado el referéndum sobre las medidas propuestas por los acreedores.

Al llamamiento a votar a favor de la propuesta se ha sumado el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, mucho más explícito que Merkel.

En una comparecencia ante la prensa, Juncker ha pedido a los griegos que "voten que sí" y ha reclamado al primer ministro, Alexis Tsipras, que "diga la verdad al pueblo". "La salida de Grecia del euro nunca ha sido ni será una opción", ha añadido.

Varias personas a favor del no en el referéndum se manifiestan en Atenas. Foto: EFE

Miles de griegos se manifiestan en favor del "no"

Miles de griegos han llenado la céntrica plaza Syntagma de Atenas para respaldar el "no" a la propuesta de los acreedores en el referéndum del próximo domingo y apoyar así la línea del Gobierno.

En la concentración -en la que, según datos de la Policía, han participado al menos 13.000 personas- los asistentes han abogado por la permanencia en el euro, pero dentro de una Europa diferente.

Tsipras deja entrever que Grecia no pagará este martes al FMI

Por otro lado, Tsipras ha dejado entrever que Grecia no pagará este martes al Fondo Monetario Internacional el tramo de 1.600 millones de euros del préstamo que vence este martes.

El primer ministro griego ha afirmado que luchó por lograr un acuerdo con las instituciones y se ha mostrado convencido de que la negociaciones continuarán el lunes, aunque el referéndum del próximo domingo sobre las propuestas de los acreedores arroje un "no" como resultado.

Tsipras ha descartado que Grecia pueda salir del euro empujada por sus acreedores internacionales --Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional-- porque "el coste es demasiado grande".

Miedo en las bolsas europeas

El Ibex 35 se ha despeñado un 4,56% al cierre de mercado contagiado por las turbulencias derivadas del 'corralito' en Grecia, en la que se ha erigido como la peor sesión desde agosto de 2012.

Ningún valor del Ibex ha esquivado el terreno negativo. El 'corralito' en Grecia ha extendido la tendencia bajista entre las principales plazas de Europa, París y Francfort dejándose más de un 3%. Londres ha limitado las pérdidas por debajo del 2%. Milán y Lisboa se han desplomado más de un 5%.

Pese a todo, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que "España nunca ha estado tan bien preparada" para hacer frente a la crisis griega, y ha afirmado que el país no cuenta con un plan de contingencia específico ante la eventual salida de Grecia del euro porque el "principal aval" es el crecimiento económico, la creación de empleo, las reformas y la solvencia del sistema financiero.