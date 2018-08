Internacional

Referéndum del 5 de julio

Tsipras dice que no es un 'no' a Europa, sino al 'chantaje'

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/07/2015

De cara al referéndum del domingo, las encuestas dan una victoria ajustada al 'sí'.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, recalcó hoy que el 'no' en el referéndum del próximo domingo "no es un 'no' a Europa", sino al "chantaje" de aceptar un acuerdo que no contenía una solución sostenible para la deuda.

"Que todo el mundo lo entienda. Lo que está en juego no es la salida de Grecia de la eurozona, sino si bajo chantaje estábamos dispuestos a aceptar el acuerdo no sostenible que nos ofrecieron", dijo Tsipras en un mensaje televisado de final de la campaña de cara a la consulta popular.

En ese contexto aludió al informe publicado ayer por el Fondo Monetario Internacional (FMI) del que dijo que reconoce que la única solución para Grecia "es una quita del 30 %" de su deuda y ofrecer un periodo de gracia "de 20 años". "Solo que esto los acreedores no nos lo dijeron nunca (en las negociaciones), añadió.

Tsipras instó a la población a votar con calma y a respetar la opinión contraria durante el proceso de votación.

"El lunes estaremos todos unidos. El 'no' al referendo no es 'no' a Europa. Os llamo a decir 'no' a los últimatum y chantajes, pero también a decir 'no' a la división", repitió. "Votemos con calma y con argumentos, no con reproches", añadió.

Las últimas encuestas dan un estrecho margen de victoria al 'sí', frente al 'no', con 44,8 % de los ciudadanos que se posicionan a favor de la propuesta de acuerdo presentada por los acreedores, frente al 43,3 % que la rechazan. El porcentaje de indecisos alcanza un 11,8 %.