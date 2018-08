Internacional

Crisis en Grecia

El Tribunal Supremo griego desestima el recurso contra el referéndum

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/07/2015

Los magistrados han argumentado que el tribunal no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de decisiones gubernamentales de tal naturaleza como la convocatoria de un referéndum.

El Tribunal Supremo Administrativo griego ha desestimado hoy el recurso de inconstitucionalidad presentado por dos ciudadanos griegos contra el referéndum del próximo domingo.

Los dos demandantes habían presentado el recurso el pasado miércoles con el argumento de que la consulta planteada por el Gobierno sobre la propuesta de acuerdo presentada por los acreedores atañe a temas fiscales, lo que en principio no permite la Constitución.

Los magistrados, que se han reunido en sesión plenaria de urgencia, han argumentado que el tribunal no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de decisiones gubernamentales de tal naturaleza como la convocatoria de un referéndum.

"El referendo tendrá lugar con normalidad", ha dicho el vicepresidente del tribunal, Nikos Sakelariu.

Los demandantes habían justificado su recurso con el argumento de que los documentos de las tres instituciones sobre los cuales deben pronunciarse los ciudadanos "tienen un carácter exclusivamente financiero".

Además, añadían, la pregunta no se había formulado claramente, es compleja y está cargada de términos técnicos "que a la mayoría de los ciudadanos resulta imposible entender".

Los querellantes no solo criticaban la complejidad de la pregunta sino que señalaron que el tiempo de una semana es escaso, desde la convocatoria del referendo hasta su celebración, para que el ciudadano pueda informarse sobre su objetivo.

El 'sí' y el 'no', en empate técnico

El 'sí' y el 'no' están en una ajustada carrera hacia el referéndum del domingo, de modo que serán los indecisos quienes decanten la victoria.

Varios sondeos sobre intención de voto difundidos este viernes dan al 'sí' una ligera ventaja. La consultora ALCO lo sitúa 1,4 puntos por encima del 'no', mientras que Proto Thema reduce el margen a seis décimas y GPO a cuatro.

En cambio, otra medición publicada horas después por el diario griego AVGI da al 'no' como ganador con un 43% frente a un 42,5% para el 'sí'.

Así las cosas, los indecisos, que oscilan según todos estos sondeos entre el 11 y el 6%, serán quienes decidan el resultado.

Manifestación a favor del 'no' en la plaza Syntagma de Atenas. Foto: EFE

Más de 20.000 personas en cada uno de los actos de campaña

Más de 20.000 personas, según la Policía, se han concentrado en cada uno de los dos actos de campaña del referéndum que se han celebrado en el centro de Atenas, uno a favor del 'sí' a la propuesta de acuerdo de los acreedores y otro en defensa del 'no'.

Según los primeros cálculos extraoficiales, se estima que en el acto que se ha celebrado en la plaza de Syntagma, convocado por el gubernamental Syriza, que defiende el 'no', se han concentrado unas 25.000 personas.

En la concentración a favor del 'sí', convocada por una plataforma de formaciones políticas, empresarios y sindicatos, se han reunido unas 20.000 personas.

Manifestación favorable al 'sí' en Atenas. Foto: EFE

Tsipras dice que no es un 'no' a Europa, sino al 'chantaje'

Por otro lado, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha recalcado que el 'no' en el referéndum del próximo domingo "no es un 'no' a Europa", sino al "chantaje" de aceptar un acuerdo que no contenía una solución sostenible para la deuda.

"Que todo el mundo lo entienda. Lo que está en juego no es la salida de Grecia de la eurozona, sino si bajo chantaje estábamos dispuestos a aceptar el acuerdo no sostenible que nos ofrecieron", ha dicho Tsipras en un mensaje televisado de final de la campaña de cara a la consulta popular.