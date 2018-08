Europa lanza con éxito la misión ExoMars a Marte

La misión ExoMars 2016, la primera de un programa conjunto de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la rusa Roscosmos para explorar el plantea rojo, ha despegado hoy con éxito desde el cosmódromo ruso de Baikonur (Kazajistán).

"Estamos camino a Marte. Excelente", ha declarado el director general de la ESA, Jan Woerner, nada más producirse el despegue. La ESA ha informado del éxito en su cuenta de Twitter.

