ExoMars 2016 misioa Martera bidean da. Europako Espazio Agentziak (ESA) eta Roscosmos agentzia errusiarrak elkarlanean abian jarritako misioa da, planeta gorria ikertzeko helburuarekin. Errusiako Baikonur (Kazajistan) kosmodromotik jaurti dute Proton-M suziria, gaur goizean.

"Martera bidean gara. Bikain.", esan du Jan Woerner ESAko zuzendari nagusiak, jaurtiketa izan eta berehala. Twitter bidez zabaldu dute jaurtiketaren unea.

Meanwhile, enjoy that #ExoMars lift off again pic.twitter.com/gcUf2SMEZw