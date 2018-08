Trumpek musulmanei AEBn sartzen ez uzteko eskatu du berriro

Donald Trump AEBko presidente izateko hautagai errepublikanoak musulmanei herrialdean sartzeko debekua ezartzea eskatu du berriro eta Barack Obama AEBko presidentearen dimisioa eskatzeaz gain, Hillary Clinton hautagai demokratari kritika gogorrak egin dizkio.

"Orlandon gertatu dena hasiera baino ez da. Gure buruzagiak ez dira eraginkorrak eta ahulak dira. Nik hori esan nuen eta debekua eskatu nuen. Gogor jokatu behar da", idatzi du Trumpek Twitterren duen kontuan.

What has happened in Orlando is just the beginning. Our leadership is weak and ineffective. I called it and asked for the ban. Must be tough