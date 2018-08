El 'Brexit' avanza en los sondeos a ocho días del referéndum

Internacional

El avance del 'Brexit' ha causado nerviosismo en los principales mercados bursátiles. El influyente tabloide 'The Sun' pide a sus lectores que voten por la salida del Reino Unido del bloque europeo.

Cuando faltan ocho días para el referéndum sobre la UE, varias encuestas han mostrado un avance del apoyo al 'Brexit' y el influyente tabloide The Sun pide a sus lectores que voten por la salida del Reino Unido del bloque europeo.

Los sondeos -publicados en los periódicos The Times, The Guardian y The Daily Telegraph- sitúan a la campaña a favor de la salida de la Unión Europea (Brexit) como ganadora en el referéndum del 23 de junio, cuando los británicos decidirán si quieren permanecer en el bloque europeo al que se unieron en 1973 o marcharse de él.

El avance del ‘Brexit’ ha causado nerviosismo en los principales mercados bursátiles.

La consulta de The Times, hecha por la firma YouGov, otorga al 'Brexit' el 46% de respaldo, un ascenso de tres puntos frente a otra de la semana pasada, mientras que la campaña por la permanencia en la Unión cae tres puntos hasta el 39%.

Otra encuesta de ICM para The Guardian muestra una situación similar, al situar en seis puntos la brecha entre las dos campañas, con el 'Brexit' por delante con el 53% de apoyo. Los que apoyan al primer ministro británico, David Cameron, para evitar la salida de la UE bajaron un punto hasta el 47%.

El tercer sondeo, de la firma ORB para el Daily Telegraph, le da al 'Brexit' el 49% de respaldo, un alza de dos puntos, pero la campaña del conservador Cameron no experimentó cambios al situarse en el 48%.

Aumento de la inmigración

Después de varios meses en que el grupo a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE se situaba por delante en las encuestas, el 'brexit' experimentó la semana pasada un vuelco al concentrar sus debates en el aumento de la inmigración.

Además, el 'Brexit' ha recibido un impulso al publicar el diario sensacionalista The Sun, en su portada, un editorial en el que recomienda a los británicos votar por la salida.

Este periódico, el más vendido, especialmente entre la clase trabajadora, es el primero a nivel nacional que expresa abiertamente su respaldo al 'Brexit', aunque se espera que otros rotativos también se pronuncien en los pocos días que quedan para la consulta.

