Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca

El magnate Donald Trump ha logrado la candidatura oficial del Partido Republicano a la Presidencia de EE. UU. en las elecciones del próximo 8 de noviembre, una gesta que hace un año parecía una utopía, pero que se ha hecho realidad.

Trump ha logrado la ansiada nominación a la Casa Blanca en la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana en Cleveland (Ohio), donde los delegados han elegido al magnate como candidato presidencial en una animada votación desarrollada en un ambiente festivo.

El magnate inmobiliario ha tardado pocos minutos en reaccionar con un breve mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, en el que ha declarado que "es un gran honor ser el nominado republicano a presidente de Estados Unidos".

Such a great honor to be the Republican Nominee for President of the United States. I will work hard and never let you down! AMERICA FIRST!