Donald Trump, Etxe Zurirako hautagai errepublikanoa

Azaroaren 8ko hauteskundeetan AEBko presidentegai izateko Alderdi Errepublikanoaren hautagaitza ofiziala lortu du Donald Trump handi-mandiak. Duela urtebete utopia ematen zuen, baina gaur errealitatea da.

Konbentzio Nazional Errepublikanoaren bigarren jardunaldian lortu du izendapena handi-mandiak, Clevelanden (Ohio). Ordezkari errepublikanoek Trump aukeratu dute jai-giroan egindako bozketan.

Handi-mandiak minutu gutxi batzuk behar izan ditu Twitter sare sozialean mezua zabaltzeko: "AEBko presidentegai errepublikanoa izatea ohore handia da".

Such a great honor to be the Republican Nominee for President of the United States. I will work hard and never let you down! AMERICA FIRST!