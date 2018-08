Trump sugiere que se usen las armas para frenar a Hillary Clinton

Donald Trump, el candidato republicano a la Casa Blanca, ha vuelto a sembrar la polémica tras sugerir que los que apoyan la posesión de armas en Estados Unidos podrían actuar para evitar que su rival, la demócrata Hillary Clinton, nombre a jueces liberales en caso de ser elegida presidenta del país.

En un acto celebrado durante la mañana del martes en Carolina del Norte, Trump ha asegurado que Clinton quiere “esencialmente abolir la Segunda Enmienda”, en referencia al artículo de la Constitución que defiende el derecho a portar armas.

"Por cierto, si consigue elegir jueces no va a haber nada que podamos hacer, aunque para la gente que defiende la Segunda Enmienda quizá sí que hay algo (que pueden hacer). No lo sé", ha agregado Trump.

Estas declaraciones han impulsado una oleada de condenas por parte de demócratas, activistas a favor del control de armas y otros que le acusan de sugerir que se cometa violencia contra la candidata demócrata o contra los jueces liberales.

Por su parte, Tim Kaine, el candidato demócrata a vicepresidente, ha expresado su descredito ante estas palabras. “Nadie que esté en busca de una posición de liderazgo, especialmente la Presidencia, el liderazgo del país, debería haber dicho nada que permita la violencia, y eso es exactamente lo que él está haciendo”, ha lamentado Kaine.

Aclaración de Trump

Con la polémica que ha suscitado su comentario, Donald Trump ha salido al paso con un mensaje en su cuenta de Twitter: “Los medios están desesperados por distraer la atención. ¡Lo que he dicho es que los ciudadanos partidarios de la Segunda Enmienda deben organizarse y votar para salvar a nuestra Constitución!”.

Media desperate to distract from Clinton's anti-2A stance. I said pro-2A citizens must organize and get out vote to save our Constitution!