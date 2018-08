Trump se reunirá con Peña Nieto antes de su discurso migratorio

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha sorprendido hoy al anunciar que se reunirá este miércoles con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en un país que ha sido un blanco recurrente de sus ataques durante la campaña, y lo hará el mismo día de su esperado discurso sobre inmigración.

La visita de Trump a México supone un giro asombroso en su campaña electoral, que comenzó con un insulto a los inmigrantes mexicanos, a quienes llamó "criminales" y "violadores", y siguió con su propuesta de construir un muro en la frontera sur y pasarle la factura al país vecino.

"He aceptado la invitación del presidente Enrique Peña Nieto y estoy muy deseoso de reunirme con él mañana", ha dicho Trump en un mensaje publicado en su página oficial de Twitter.

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow.