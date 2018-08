Peña Nietorekin bilduko da Trump, migrazioaren diskurtsoa leunduta

Donald Trump Etxe Zurirako hautagai errepublikanoak ezustekoa eman du, asteazken honetan Enrique Peña Nieto Mexikoko presidentearekin bilduko dela iragarrita. Hauteskunde kanpaina abiatu zenetik, Trumpen kritiken jomuga izan da Mexiko. Gainera, migrazioari buruzko diskurtsoa egingo duen egunean bertan bilduko da buruzagi mexikarrarekin.

Inork espero ez zuen bisita honekin, Trumpek estrategia aldaketa irudikatu nahi duela esan dute adituek. Migratzaile mexikarrak "kriminalak" eta "bortxatzaileak" zirela esanez abiatu zuen kanpaina, eta Mexikoko mugan harresi bat eraikitzea ere proposatu zuen. Orain, diskurtsoa leunduta, Peña Nietok egin dion gonbita onartu du. "Enrique Peña Nieto presidentearen gonbita onartu dut, eta berarekin biltzeko gogotsu nago", esan du Trumpek, Twitter bidez.

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow.