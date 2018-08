Trump achaca a los 'animales' de Clinton el ataque contra una sede

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha achacado a "animales que representan a Hillary Clinton", su rival demócrata, del ataque contra la sede de su partido en la localidad de Hillsborough, en el estado de Carolina del Norte.

"Animales que representan a Hillary Clinton y los demócratas en Carolina del Norte han atacado nuestra oficina en el condado de Orange porque estamos ganando", ha dicho a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Animals representing Hillary Clinton and Dems in North Carolina just firebombed our office in Orange County because we are winning @NCGOP

La sede del Partido Republicano en Hillsborough ha sido atacada con bombas incendiarias y ha aparecido una pintada con la frase "Republicanos nazis, fuera de la ciudad o si no..." en un edificio cercano.

La Policía Hillsborough está investigando ya el incidente y un portavoz policial ha explicado que los atacantes lanzaron un líquido inflamable que lanzaron por la ventana principal de la sede republicana.

"La oficina ha quedado totalmente destruida", ha explicado un dirigente estatal del Partido Republicano, Dallas Woodhouse. "Lo único importante para nosotros es que no haya muerto nadie, y (es algo que) podría haber pasado perfectamente", ha añadido.

Por su parte, Hillary Clinton ha condenado el ataque a través de un mensaje en Twitter. "El ataque contra la sede del Partido Republicano de Carolina del Norte, en el condado de Orange, es espantoso e inaceptable. Muy agradecida de que todo el mundo esté a salvo", ha apuntado.

The attack on the Orange County HQ @NCGOP office is horrific and unacceptable. Very grateful that everyone is safe.