Trumpek Clintonen ‘animaliei’ egotzi die egoitza baten aurkako erasoa

Donald Trump Etxe Zurirako hautagai errepublikanoak "Hillary Clinton ordezkatzen duten animaliei" egotzi die Alderdi Errepublikanoak Ipar Carolinan duen egoitza baten kontra izandako erasoa.

"Ipar Carolinan Hillary Clinton eta demokratak ordezkatzen dituzten animaliek Orange konderriko gure bulego bati eraso diote irabazten ari garelako", adierazi du Twitter sarean duen kontuan.

Animals representing Hillary Clinton and Dems in North Carolina just firebombed our office in Orange County because we are winning @NCGOP

Bonba su-eragile batekin eraso diote Alderdi Errepublikanoak Ipar Carolinako Hillsborough udalerrian duen bulego bati, eta pintadak egin dituzte. "Errepublikanoak naziak hiritik kanpora edota bestela..." zioen pintada bat margotu dute inguruko eraikin batean.

Polizia erasoa ikertzen ari da, eta horren bozeramaile batek azaldu duenez, erasotzaileek sua bota dute Alderdi Errepublikanoaren bulegoko leiho nagusitik barrura, eta su eman diote.

"Bulegoa guztiz suntsituta gelditu da", azaldu du Dallas Woodhouse Alderdi Errepublikanoko buruzagiak. "Guretzat inportanteena da ez dela inor hil; izan ere, bazegoen hori gertatzeko aukerarik", gaineratu du.

Bestalde, Hillary Clinton hautagai demokratak gaitzetsi egin du erasoa, Twitterren duen kontuan mezu hau kaleratuz: "Alderdi Errepublikanoko Ipar Carolinako Orange konderriko egoitza baten kontrako erasoa izugarria eta onartezina da. Esker oneko izan behar dugu denak onik daudelako".

The attack on the Orange County HQ @NCGOP office is horrific and unacceptable. Very grateful that everyone is safe.