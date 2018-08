Trump califica de 'tremendo lío' lo que ocurre en Europa

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este domingo la necesidad de tener unas "fronteras fuertes y controles extremos" en referencia a la orden ejecutiva firmada el pasado viernes por la que veta la entrada en el país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

"Nuestro país necesita fronteras fuertes y controles extremos. Miren lo que está pasando por toda Europa y en el mundo. ¡Es un lío terrible!", ha señalado a través de un mensaje en su cuenta personal en Twitter, @realDonaldTrump.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!