Trumpi 'nahaspila ikaragarria' iruditzen zaio Europan gertatzen dena

Donald Trump AEBko presidenteak "muga indartsuak eta muturreko kontrolak" edukitzeko beharra azpimarratu du gaur, ostiralean gehiengo musulmana duten zazpi herrialdetako hiritarrei AEBra sartzeko ezarritako debekuari erreferentzia eginez.

"Gure herrialdeak muga indartsuak eta muturreko kontrolak behar ditu. Ikusi Europan eta mundu osoan gertatzen ari dena. Nahaspila ikaragarria da!". Mezu hori argitaratu du Twitterren.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!