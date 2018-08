Rechazan el recurso de Trump contra la anulación de su veto migratorio

Un tribunal federal de apelaciones ha rechazado la petición del Gobierno de Estados Unidos para levantar la anulación de la orden migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había recurrido este sábado ante el Tribunal de Apelaciones la decisión del juez federal de Seattle James Robart de suspender de forma inmediata la orden ejecutiva, ha informado la cadena CNN.

Ha sido este mismo tribunal el que se ha pronunciado con inusitada rapidez a la hora de rechazar la apelación, según el dictamen recogido por Buzzfeed News.

"La petición para una permanencia administrativa de la orden ha sido denegada", según el dictamen, que implica que la orden migratoria permanecerá suspendida este domingo a la espera de una decisión definitiva.

Ésta no tendrá lugar hasta que el Departamento de Justicia emita una respuesta a la sentencia provisional de Apelaciones, lo que no ocurrirá, como mínimo, hasta el lunes por la tarde.

Termina de momento el enfrentamiento abierto entre la Casa Blanca y la Judicatura de Estados Unidos sobre la validez de un veto migratorio que ha recibido críticas de la comunidad internacional, de numerosas ONG, de la bancada demócrata e incluso del propio Partido Republicano.

Para agravar aún más el enfrentamiento con la Judicatura, Trump ha dedicado el fin de semana a cuestionar a través de Twitter no solo la anulación de la orden por suponer un ataque contra una medida de seguridad antiterrorista, sino la cualificación del magistrado Robart, al que describió como "supuesto juez".

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!