Baztertu dute migrazio betoa baliogabetzearen aurkako apelazioa

Apelazioetarako epaitegi federal batek bertan behera utzi du Gobernu estatubatuarrak Donald Trump AEBko presidentearen migrazio betoa baliogabetzearen aurka jarritako helegitea.

AEBko Justizia Departamentuak helegitea jarri zuen larunbatean, Seattleko James Robart epaile federalak Trumpen agindua berehala baliogabetzeko hartutako erabakia bertan behera uzteko, CNN telebista-kateak azaldu duenez.

Dena den, Buzzfeed News hedabideak argitaratutako agiriaren arabera, epaitegiak segituan baztertu egin du helegitea.

"Agindua indarrean mantentzeko eskaria ukatu dugu", dio oharrak. Hori dela eta, migrazio betoak bertan behera jarraituko du igandean, behin-betiko erabaki baten zain.

Justizia Departamentuari dagokio orain Apelazioetarako epaitegiak emandako epaiari erantzutea, baina hori ez da, gutxienez, astelehen arratsaldera arte gertatuko.

Beraz, amaitu da oraingoz Etxe Zuriaren eta AEBko epaileen arteko liskarra, mundu osoan kritika ugari jaso dituen betoaren baliotasunaren inguruan. Alderdi demokrataz gain, alderdi errepublikarreko zenbait kideren kritikak ere jaso ditu.

Trumpek, bere aldetik, epaileekin duen gatazka areagotu du Twitterren egindako adierazpenekin. AEBko presidentearen iritziz, agindua debekatzea terrorismoaren aurkako neurrien kontrako erasoa da. Horrez gain, Robart epailearen prestakuntza ere zalantzan jarri du:

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!