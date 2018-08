Assange dice que, tras siete años de detención, 'no perdona ni olvida'

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha asegurado hoy en un tuit que "no perdona ni olvida", tras anunciar la Fiscalía sueca que ha cerrado la investigación por supuesta violación en su contra.

"Detenido durante siete años sin cargos mientras mis hijos crecían y mi nombre se difamaba. No perdono ni olvido", ha afirmado el periodista australiano en su cuenta personal de la red social Twitter.

Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget.