Assange: 'Zazpi urte atxilotuta egon ostean, ez dut barkatzen eta ahazten'

Julian Assange WikiLeaksen sortzaileak Twitter bidez esan du ez duela "barkatzen eta ahazten", Suediako Fiskaltzak bere kontra abian jarritako bortxaketaren ikerketa itxi ondoren.

"Zazpi urtez atxilotuta kargurik gabe nire seme-alabak hazten eta nire izena difamatzen zen bitartean. Ez dut barkatzen eta ahazten", adierazi du kazetari australiarrak sare sozialen bitartez.

Detained for 7 years without charge by while my children grew up and my name was slandered. I do not forgive or forget.